Stürmer Randal Kolo Muani war eine positive Erscheinung am trüben Frankfurter Abend. Bild © Imago

Nach dem Debakel gegen den FC Bayern München gab es wenig positive Ansätze bei Eintracht Frankfurt. Immerhin: Neuzugang Randal Kolo Muani ärgerte Torhüter Manuel Neuer und deutete an, was in ihm steckt.

Rund 20 Minuten benötigte Randal Kolo Muani, um den Fans von Eintracht Frankfurt zu zeigen, was in ihm steckt. Manuel Neuer, hochdekorierter Torhüter des FC Bayern München, war im Eröffnungsspiel am Freitagabend weit aus seinem Tor gekommen und wollte gewohnt lässig den Spielaufbau vorantreiben. Doch Kolo Muani roch den Braten, luchste ihm das Leder ab und schob konzentriert ins leere Tor ein.

Kolo Muani bringt Upamecano ins Schwitzen

Natürlich, es war nur der Ehrentreffer für die insgesamt hoffnungslos unterlegene Eintracht. Doch das war für den 23 Jahre alten Franzosen, der ablösefrei vom FC Nantes kam, in diesem Moment zweitrangig. Kolo Muani zeigte nach seiner Einwechselung vielversprechende Ansätze. Das ist, wenn der Kontrahent bereits 5:0 führt, gar nicht so einfach.

Aber die bis dahin weitestgehend beschäftigungslose Abwehr des FC Bayern geriet zumindest etwas ins Schwitzen. Dayot Upamecano, einer der schnellsten Spieler der Bundesliga, musste zwei- bis dreimal ordentlich anziehen. Kolo Muani war mit einem Top-Speed von 33,49 km/h viertschnellster Akteur auf dem Feld.

Krösche und Rode loben Kolo Muani

Ein Auftritt, der auch den Kollegen auffiel. Kapitän Sebastian Rode lobte: "Ich habe schon in der Vorbereitung gesagt, dass er uns weiterhelfen kann. Kolo Muani ist zweikampfstark, schnell und groß." Es sind Komponenten, die dem Spiel der Eintracht auch in Zukunft weiterhelfen können.

Sportvorstand Markus Krösche fand nach dem Debakel der Hessen ebenfalls lobende Worte: "Kolo Muani hat sehr gut reingefunden. Er ist ein sehr beweglicher Stürmer. Wir haben gesehen, welche Geschwindigkeit er mitbringt. Er hat beim Tor sehr gut nachgesetzt und hat eine prima Mentalität."

In der Startelf gegen Real Madrid?

Der Stürmer hat sich somit angeboten für einen Startelfeinsatz im Uefa-Supercup gegen Real Madrid am kommenden Mittwoch (21 Uhr). Nach Einwechselungen im Pokal in Magdeburg und gegen München stehen bereits zwei Scorerpunkte auf dem Konto. Es war der Lichtblick an einem ansonsten ernüchternden Freitagabend.