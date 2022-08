Der Abgang von Goncalo Paciencia ist einer mit Emotionen. Dabei spielte der Portugiese bei Eintracht Frankfurt sportlich keine Rolle mehr. Dennoch war es eine besondere Bindung.

Pressemitteilungen können nicht nur im Fußball-Business sehr viel aussagen. Goncalo Paciencia hatte zuletzt keine Chancen mehr auf Einsätze, er war nur noch Reservist. Dennoch wurde sein Abgang zum Celta de Vigo mit einer rund 20 Zeilen langen Mitteilung am Samstagnachmittag gewürdigt.

Mit Paciencia verlässt die Eintracht ein Teamplayer

Paciencia war im Team und beim Anhang sehr beliebt. Mit seiner lustigen und lockeren Art kam der Portugiese gut in Frankfurt an, seine Freundschaft zu Timothy Chandler wurde auch von den Social-Media-Kanälen ausgiebig zelebriert. Sportvorstand Markus Krösche erklärte: "Goncalo Paciencia hat sich immer in den Dienst der Mannschaft gestellt und auch als Joker wichtige Tore erzielt. Er möchte künftig wieder häufiger spielen, was wir ihm nicht garantieren können und haben deshalb gemeinsam die für ihn beste Lösung gesucht und gefunden haben."

Der 28-Jährige hat deshalb aber nie für Unruhe gesorgt und war für seine Mitspieler da. "Gonca wird bei Eintracht Frankfurt als großer Teamplayer in Erinnerung bleiben", so Krösche. Paciencia kam 2018 für drei Millionen Euro vom FC Porto an den Main. In Erinnerungen blieben vor allem wichtige Treffer in der Europa League. So köpfte er die Hessen im April 2019 zum wichtigen 2:4-Hinspiel-Endstand im Viertelfinale bei Benfica Lissabon. In der Vorsaison führten seine zwei Last-Minute-Tore zum Weiterkommen als Gruppenerster.

Paciencia erzielte 20 Tore für die Eintracht

In der Spielzeit 2020/21 war der Stürmer für den FC Schalke 04 am Ball. Da die Königsblauen abstiegen, kehrte Paciencia noch einmal an den Main zurück. "Ich danke euch für alles. Wir hatten eine tolle Zeit zusammen. Das bleibt in meinem Herzen. Ich fühle mich wie ein Frankfurter", teilte er in seiner Botschaft mit. Nach drei Jahren im Eintracht-Trikot ist aber endgültig Schluss bei den Hessen. In wettbewerbsübergreifend 86 Partien gelangen ihm 20 Tore und acht Vorlagen.