Veränderungen sind bei Eintracht Frankfurt aktuell nicht gefragt. Trainer Adi Hütter vertraut seiner ersten Elf. Eine Herangehensweise, die reichlich Konfliktpotenzial birgt.

Samstag, gegen 14.30 Uhr. Um diese Zeit gibt es an Bundesliga-Spieltagen immer die neue Aufstellung der Teams für die anstehende Partie. Wer darf ran? Wer ist überraschend auf der Bank? Welchen Joker zieht der Trainer? Fragen, die sich bei Eintracht Frankfurt aktuell nicht wirklich stellen. Um 14.30 Uhr heißt es bei der Eintracht: Im Westen (oder besser: in Hessen) nichts Neues. Die Startelf ist fast zementiert, die Rotation steht auf dem Index. Ein Umstand, der viele langsam mächtig stört.

Seit der zweiten Halbzeit am ersten Spieltag gegen Arminia Bielefeld steht die erste Elf der Frankfurter beinahe unumstößlich fest. Nur wenn ein Spieler - wie Filip Kostic in Berlin, David Abraham vor dem Spiel in München oder nun Sebastian Rode beim 2:2 in Stuttgart - sich verletzte, änderte Trainer Adi Hütter bislang seine erste Elf. Ansonsten: Konstanz statt Kreativität.

"Irgendwann werden die anderen drankommen"

Dabei hatte die Eintracht in den vergangenen Spieltagen ganz unterschiedliche Gegner. Haushohe Favoriten (München), mitspielende, sprintstarke Teams (Stuttgart) oder Spiel-Zerstörer und -Verweigerer (Bremen, Köln). Und dennoch: Änderungen gab es nie. Die Dreierkette steht, davor agiert eine klassische Doppel-Sechs mit einem Spielgestaler als Kreativ-Element. Ganz vorne darf ein Doppel-Sturm ran.

Gegen diese klassische Grundformation ist auch gar nichts einzuwenden. Alleine: Auch Spieler, die nicht überzeugen, dürfen bei Hütter momentan Woche für Woche neu ran. Der 50-Jährige rechtfertigt seine Entscheidung: "Ich möchte den Jungs auch das gewisse Vertrauen geben, dass sie auch mal Schwankungen haben können. Irgendwann werden auch die anderen drankommen."

Nur Stabilität und Kontinuität?

Eine Haltung, die per se nicht gegen Hütter spricht. Im Gegenteil. Dennoch vermissen viele bei dieser Herangehensweise den Fokus auf den Gegner. "Stabilität und Kontinuität", wie es der Eintracht-Coach beschreibt, sind keine unwichtigen Faktoren, jedoch verlangt ein Gegner wie Stuttgart eine andere Ausrichtung als es Bremen oder gar die Bayern tun.

Zudem birgt die fehlende Rotation, auf die die Eintracht durch fehlende Europapokal-Partien nicht mehr angewiesen ist, auch Konfliktpotential im Team. Gegen Stuttgart rutschte Danny da Costa bereits aus dem Spieltags-Kader. Nicht nur er dürfte frustriert sein, auch andere Profis spielen aktuell kaum eine bis gar keine Rolle.

Kostic kehrt zurück

"Viele haben die Rotation im Kopf", weiß auch Hütter, verteidigt sich dennoch: "Ich muss aber nicht immer fünf, sechs Spieler wechseln." Da würde dem Trainer der Frankfurter sicher mancher entgegnen: Ein oder zwei Wechsel - je nach Gegner - täten es auch.

Beim nächsten Bundesliga-Spiel wird der Eintracht-Coach ziemlich sicher mindestens einmal wechseln. Filip Kostic hat sich in Stuttgart bei seinem Kurz-Einsatz für mehr empfohlen und dürfte gegen Leipzig zurück in die erste Elf kehren. Wobei: Eine richtige Rotation stellt auch das nicht dar. Im Endeffekt ist es erneut nur ein Verletzungs-Tausch. Vielleicht bringt der Blick auf die Startformation gegen RB ja zusätzlich die eine oder andere Überraschung.