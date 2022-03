Freude über den Sieg, aber auch leiser Ärger über die vergebenen Torchancen: Das ist die Stimmung bei Eintracht Frankfurt nach dem Sieg bei Betis Sevilla. Die Stimmen zum Spiel.

Eintracht Frankfurt hat Betis Sevilla 2:1 besiegt und damit vor dem Rückspiel nächste Woche in Frankfurt gute Chancen auf das Viertelfinale der Europa League. Filip Kostic (14.) und Daichi Kamada (32.) trafen für die Hessen, Nabil Fekir (30.) erzielte das Tor der Spanier.

Martin Hinteregger: Es war ein schweres Spiel, sie haben uns viel laufen lassen. Zum Glück haben sie den einen oder anderen Fehler gemacht, den wir ausnutzen konnten. In der zweiten Halbzeit hätten wir noch ein, zwei Tore machen müssen. Das ist das Einzige, was wir uns ein bisschen ankreiden müssen. Defensiv war das eine sehr gute Partie und so müssen wir auch im Rückspiel agieren. Sie werden sich sicher noch das eine oder andere einfallen lassen. Dass die Fans wieder dabei waren, war eine zusätzliche Motivation. Jetzt ist wieder Fußball angesagt.

Markus Krösche: Das war wieder Fußball und Europa League wie man es haben will. Es ist erst einmal wichtig, dass wir Torchancen haben. Natürlich können wir es früher entscheiden, gerade mit dem Elfmeter. Aber wir haben ein gutes Spiel gemacht und eine sehr gute Ausgangsposition. Wir haben sehr hoch attackiert, dadurch war es schwer für sie, einen gepflegten Spielaufbau zu betreiben. Gegen den Ball war das eine richtig gute Leistung. Rafael Borré ist extrem wichtig im Anlaufen, er ist ein sehr guter Auslöser für unser Pressing. Auch wenn er heute nicht die Tore gemacht hat, ist er ein sehr wichtiger Spieler für uns.

Audiobeitrag Audio Sevilla-Eintracht: Die Tore zum Nachhören Audio Bild © Imago Images Ende des Audiobeitrags

Oliver Glasner (bei RTL+): Ich bin sehr happy über unsere Leistung heute. Wir hatten Phasen, wo wir sehr kämpfen mussten, weil Betis sehr ballsicher war. Aber wir waren immer torgefährlich und haben nicht viel zugelassen. Wir wurden am Anfang ein bisschen überrascht mit den langen Bällen, aber mit dem 1:0 haben wir die Sicherheit bekommen. Am Ende haben wir aus einer guten Kompaktheit immer wieder brandgefährlich gekontert. Das war eine Spitzenleistung. Aber eigentlich gehen wir jetzt erst in die Halbzeit.

Kevin Trapp (bei RTL+): Ich bin schon stolz. Wenn uns einer vor dem Spiel gesagt hätte, dass wir 2:1 gewinnen, hätten wir "Ja" gesagt. Aber wenn man dann unsere Dominanz und unsere Chancen sieht, ist es schade, dass wir nur 2:1 gewonnen haben. Wir haben solche Auftritte schon in München, in Piräus oder Antwerpen gezeigt. Wir wussten, dass wir das können. Das 4:1 in Berlin hat Selbstvertrauen gegeben – und so sind wir auch aufgetreten. Unser Ziel ist es, nächste Woche weiterzukommen.

Djibril Sow (bei RTL+): Jeder war sehr heiß von Beginn an. Und wenn man die Fans nach dem Spiel sieht, dann ist die Gänsehaut wieder da. Wir haben gesehen, dass Sevilla ein bisschen die Frische fehlt. Deshalb sind wir manchmal auch hoch angelaufen. Betis ist mit dem 2:1 besser bedient als wir. Es wäre mehr drin gewesen. Aber Zuhause wird die Hütte brennen. Das lassen wir uns nicht mehr nehmen.