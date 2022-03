Der Erfolgslauf von Eintracht Frankfurt geht weiter. Die Hessen siegten am Sonntag auch gegen den VfL Bochum. Die Entscheidung brachte ein Doppelschlag nach der Pause.

Berlin, Sevilla und jetzt Bochum: Eintracht Frankfurt hat seine Form passend zur heißen Phase der Saison wiedergefunden. Am Sonntag gewannen die Hessen gegen den VfL Bochum mit 2:1 (0:1). Es war der dritte Sieg in Folge für die Eintracht, die damit mit breiter Brust ins Europa-League-Rückspiel am Donnerstag gegen Betis Sevilla gehen (Live in der Audio-Reportage bei hr-iNFO und hessenschau.de).

Entscheidend für die Eintracht war dabei ein Doppelschlag nach der Pause: Erst traf Bochums Erhan Masovic ins eigene Tor (46.), dann Daichi Kamada (52.). Sebastian Polter (19.) hatte die Gäste in Führung gebracht.

Gedenken für Grabowski

Drei Tage nach dem Tod von Jürgen Grabowski begann die Partie in Frankfurt mit einer Schweigeminute für die Eintracht-Legende – und danach mit einer druckvoll startenden Frankfurter Mannschaft. Vor allem die neue Flügelzange Kostic-Knauff brachte die Gäste zunächst in Bedrängnis, Abschlüsse von Kamada (2.) und ein abgelenkter Querpass von links (11.) waren die Folge.

Doch nach einer Viertelstunde stabilisierte sich der VfL, kam selbst zu ersten Abschlüssen und zu den starken Standards. Ein Freistoß brachte dann auch die Führung der Gäste: Konstantinos Stafylidis flankte weich an den Fünfer und Polter köpfte ein (19.). Eintracht-Keeper Kevin Trapp war chancenlos, konnte sich aber nur fünf Minuten später auszeichnen als er gegen den freistehenden Takuma Asano parierte.

Doppelschlag dreht die Partie

Nach diesem Doppelschock hatte die Eintracht zwar mehr Ballbesitz, kam aber kaum mehr ins Angriffsdrittel der Gäste. Das änderte sich erst kurz vor der Halbzeitpause. Plötzlich drückten die Hessen wieder, gefährlich wurde es aber vor allem, wenn Bochumer Abwehrspieler beteiligt waren. Erst rauschte ein Querschläger von VfL-Abwehrchef Armel Bella Kotchap knapp am eigenen Tor vorbei (40.), bevor dann ein weiterer Bochumer Patzer den Ausgleich besorgte. Masovic streckte bei einem eigentlich ungefährlichen Schuss von Jesper Lindström das Bein raus und fälschte unhaltbar ab (46.).

Nun war die Eintracht richtig in Fahrt – und traf endlich auch mal selbst (52.). Filip Kostics Flanke rauschte einmal durch den Strafraum und landete dann über Umwege beim freistehenden Kamada in der Mitte – 2:1. Spiel gedreht in nicht einmal sechs Minuten.

Frankfurt bringt den Sieg nach Hause

In der Folge kontrollierten die Frankfurter das Spiel, verpassten es aber per Konter für die Entscheidung zu sorgen. So setzte sich Knauff in der 69. Minute toll auf der rechten Seite durch, wartete dann aber zu lange mit dem Querpass. Ähnlich erging es dem eingewechselten Jens Petter Hauge in der 82. Minute. Doch weil Trapp kurz vor Schluss eine Doppelchance der Bochumer vereitelte (89.), reichte es auch so für die Frankfurter.

Weitere Informationen Eintracht Frankfurt – VfL Bochum 2:1 (0:1) Frankfurt: Trapp - Tuta, Hinteregger, Ndicka - Sow, Jakic (87. Hrustic), Knauff, Kostic (80. Hauge), Lindström (72. Lenz), Kamada - Borré (87. Paciencia)



Bochum: Riemann - Bockhorn, Masovic, Bella Kotchap, Stafylidis - Losilla, Osterhage (60. Pantovic), Rexhbecaj (77. Löwen), Asano (60. Antwi-Adjei), Holtmann (61. Locadia) - Polter



Tore: 0:1 Polter (19.), 1:1 Masovic (46.), 2:1 Kamada (52.)



Gelbe Karten: Sow, Borre, Paciencia – Bockhorn, Losilla, Osterhage, Bella Kotcha



Schiedsrichter: Fritz (Korb)

Zuschauer: 24.000 Ende der weiteren Informationen