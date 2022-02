Markus Krösche will die Vollauslastung.

"So kann es nicht weitergehen!"

In einem großen Interview fordert Markus Krösche die Vollauslastung der Stadien. Außerdem äußert er sich zu Vertragsverlängerungen von Filip Kostic und Makoto Hasebe. Für die Eintracht formuliert der Sportvorstand eine Liebeserklärung.

Eintracht-Vorstand Markus Krösche hat in einem großen Interview am Montag im kicker Stellung bezogen zur Fan-Rückkehr und Personalien rund um Eintracht Frankfurt. Er fordert eine Rückkehr zur Vollauslastung und macht Hoffnung auf Vertragsverlängerungen von Filip Kostic sowie Makoto Hasebe.

Angesprochen auf die auslaufenden Verträge von Evan N'Dicka, Daichi Kamada und Kostic kündigte Krösche Gespräche an: "Wir werden uns in den nächsten Wochen mit den Spielern auseinandersetzen und schauen, in welche Richtung es geht und wie sie sich selbst sehen." Die Zukunft von Kostic sei völlig offen. "Filip ist ein wichtiger Spieler, der einen großen Anteil daran hat, dass wir erfolgreich sind." Mit Hasebe befinde sich der Klub in "guten Gesprächen".

Kaufpflicht für Hauge

Krösche bezog ebenso Stellung zu einer möglichen Kaufpflicht für Jens Petter Hauge in Höhe von sieben Millionen Euro. "Ich weiß, dass das nicht wenig Geld ist, aber es geht um sein Potenzial." Krösche traut Hauge eine ähnliche Entwicklung wie Jesper Lindström zu.

Der 41-Jährige verteidigte den sportlichen Stellenwert der Bundesliga. "Bei uns ist der Kampf um die Champions-League-Plätze ebenso hart wie der um die Europa League." In Spanien, Frankreich, Österreich oder den Niederlanden gebe es fast gar keinen Wettbewerb.

Vollauslastung von existenzieller Bedeutung

Krösche sprach sich überdies für die Rückkehr zur Vollauslastung in den Stadien aus: "Die Klubs als Wirtschaftsunternehmen haben schon jetzt teilweise schwerwiegende finanzielle Probleme und direkte sowie indirekte Arbeitsplätze sind akut gefährdet. Daher ist sehr zeitnah eine Vollauslastung der Stadien von existenzieller Bedeutung für alle Vereine."

Der Sportvorstand führte weiter aus, dass es keinen Nachweis für eine große Zahl an Infektionen in Stadien gebe. "Gerne wird das Argument mit dem Gedränge bei der Anreise ausgepackt. Okay, aber dann müssten wir jeden Morgen im Berufsverkehr den ÖPNV lahmlegen, womit wir die komplette Ökonomie abwürgen würden, weil viele nicht mehr zur Arbeit kämen." Krösche befürchtet zudem eine Abgewöhnung der Fans vom Fußball. "Es wird für uns als Liga und für jeden einzelnen Klub ein riesiger Kraftakt, die Leute wieder ins Stadion zu holen."

Krösche schwärmt von Eintrachts "Wärme"

Viele würden neidisch nach England oder in die USA schauen, da auch das TV-Erlebnis ein anderes ohne Menschen im Stadion sei. "Aus der wirtschaftlichen Perspektive ist es so, dass Zuschauereinnahmen eine wichtige Erlösquelle darstellen." Das gelte auch für andere Sportarten und die Kultur und Veranstaltungsbranche. Krösche schließt: "So wie jetzt kann es nicht weitergehen."

Am Ende des Gesprächs lobt der 41-Jährige die Eintracht in den höchsten Tönen. "Positiv ist die Wärme, die dieser Klub ausstrahlt. Die Eintracht hat eine unheimliche Strahlkraft und Relevanz." Er spüre bei allen Mitarbeitern eine besondere Verbundenheit zum Klub. "In dieser Intensität habe ich das vorher noch nicht erlebt."