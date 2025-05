Wer zieht in die Champions League ein? Eintracht Frankfurt hat im Kampf um die Königsklasse die besten Karten. Dennoch dürfte das Saisonfinale zur Zitterpartie werden. Das Wichtigste zum Spiel.

Vor dem letzten Spiel der Saison denkt bei Eintracht Frankfurt noch niemand an die anstehende Sommerpause. Zu groß und zu wichtig ist das, was am Samstag (15.30 Uhr) in Freiburg auf dem Spiel steht. Zwei Matchbälle haben die Hessen schon liegen gelassen, der nächste muss sitzen. Für die Königsklasse.

Selten war die Ausgangslage so klar wie bei dieser Partie: Um den Einzug in die Champions League fix zu machen, reicht den Hessen ein Unentschieden beim SC Freiburg. Dann dürfte gefeiert werden. Sollte Frankfurt die Partie im Breisgau jedoch verlieren, muss gezittert werden. Dann kommt es darauf an, wie Borussia Dortmund zeitgleich gegen Holstein Kiel spielt. Sollte der BVB gewinnen, wird die Tordifferenz darüber entscheiden, ob die Eintracht in die Königsklasse einzieht oder "nur" in die Europa League. Die Tabelle griff- bzw. klickbereit zu haben, lohnt sich also.

Das Problem: Auch für den SC Freiburg geht es am letzten Spieltag noch um etwas. Nämlich ebenfalls um die Königsklasse. Die Breisgauer liegen hinter der Eintracht und vor Dortmund auf Rang vier. Auch beim SC hat man den Rechenschieber zum Saisonfinale also griffbereit. Klar ist: Schlägt Freiburg Frankfurt am Samstag, wird im Schwarzwald in der kommenden Saison Champions League gespielt.

Die Eintracht kann für das Saisonfinale nahezu aus dem Vollem schöpfen. Neben den Langzeitverletzten - in Person von Mario Götze (Oberschenkelverletzung) und Kaua Santos (Kreubandriss) - ist lediglich der Einsatz von Tuta offen. Der Abwehrspieler hatte sich beim Heimspiel gegen St. Pauli am Oberschenkel verletzt. Für ihn könnte Nnamdi Collins in die Startelf der Hessen rücken.

So könnte die Eintracht spielen:

So könnte die Eintracht in Freiburg spielen. Bild © hessenschau.de

Bei den Hausherren aus Freiburg sieht es beim Personal ähnlich gut aus. Einzig Eren Dinkci fehlt als Aushilfskraft im Sturm wegen muskulärer Probleme. Vieles spricht dafür, dass die Breisgauer wie zuletzt gegen Kiel beginnen.

So könnte der FC Freiburg spielen: Atubolu - Rosenfelder, Ginter, Lienhart, Makengo, - M. Eggestein, Osterhage - Doan, Manzambi, Grifo - Adamu

Dino Toppmöller: "Wir wollen die Saison krönen und werden alles dafür tun, um das bessere Ende für uns zu behalten. Wir brauchen die Gier und die Lust aufs Gewinnen. Dass beide Teams am 34. Spieltag um einen Champions-League-Platz kämpfen, ist außergewöhnlich. Freiburg ist eine Mannschaft, die sehr stabil steht und eine gute defensive Kompaktheit besitzt."

Julian Schuster: "Wir spüren das Kribbeln und es ist das Schöne am Fußball, dass er eine Stadt einnehmen kann. Gegen die Top-Teams ist es wichtig, variabel zu verteidigen. Wir sind auf alle Szenarien vorbereitet. Das Wichtigste ist aber, den Fokus voll auf sich selbst zu richten. Es geht um Emotionskontrolle."

Kein Spieler, sondern ihr Trainer ist bei der Eintracht der Mann der Woche, nachdem der Verein am Donnerstag die Vertragsverlängerung mit Dino Toppmöller bekannt gegeben hat. Seine neuen Arbeitspapiere gelten bis 2028. Wenn es nach Toppmöller geht, soll der Fokus aber nicht auf ihm, sondern auf dem Saisonfinale liegen.

Beim SC Freiburg steht Vincenzo Grifo im Mittelpunkt. Der Italiener ist für seine Freistöße bekannt und gefürchtet. Zuletzt gelang ihm so ein sehenswerter Treffer beim 5:0-Heimsieg gegen Werder Bremen. Das ist allerdings schon drei Monate her. Wenn es nach der Eintracht und ihren Fans geht, wird die "Freistoßflaute" noch etwas anhalten dürfen.

Wer hat sich die Champions League eigentlich am meisten verdient? Die Eintracht, Freiburg oder gar der BVB? Der Blick in die Statistiken zeigt, dass es ganz klar die Hessen sind. Denn nach bisher 33 Spieltagen standen sie 28 Mal auf einem Champions-League-Platz, Freiburg sieben Mal und Borussia Dortmund gar nur drei Mal. Seit dem neunten Spieltag ist Frankfurt Dauergast auf einem Startplatz für die Königsklasse. Aber wie heißt es so schön: Abgerechnet wird am Ende.

Auf sportschau.de können Sie die Partie live im Ticker und im Audiostream verfolgen. Im Bewegtbild überträgt der Bezahlsender Sky ab 15.30 Uhr.