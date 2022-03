Martin Hinteregger (li.) und die Eintracht treten am Sonntag in Leipzig an.

Auf die Magie des Europacups folgt eine hohe Hürde in der Bundesliga: Eintracht Frankfurt spielt am Sonntag bei RB Leipzig. Dort hat Trainer Domenico Tedesco gleich mehrere Sorgenfalten auf der Stirn. Das Wichtigste zum Spiel.

Am 27. Spieltag der Fußball-Bundesliga tritt Eintracht Frankfurt bei RB Leipzig an. Das Auswärtsspiel der Hessen wird am Sonntag um 15.30 Uhr angepfiffen.

Die Ausgangslage

Ist - rein sportlich betrachtet - alles andere als schlecht. Der Einzug ins Viertelfinale der Europa League sowie das damit verbundene Traumlos Barcelona haben in dieser Woche bei Mannschaft und Fans für eine gehörige Ladung Euphorie gesorgt. Das 1:1 gegen Real Betis war das vierte Pflichtspiel in Serie, das die Eintracht nicht verloren hat. In der Liga gab es mit dem 2:1 gegen Bochum und dem 4:1 bei Hertha BSC zuletzt sogar zwei Siege nacheinander.

Das Auswärtsspiel in Leipzig, so deutete es zumindest Trainer Oliver Glasner an, wollen die Frankfurter aber mit dem nötigen Maß an maximaler Aufmerksamkeit angehen. Und das ist auch gut so, denn: Die Sachsen sind ihrerseits seit Anfang Februar ungeschlagen. Das 2:3 beim FC Bayern am 21. Spieltag ist die bislang letzte Niederlage, seitdem folgten in Bundesliga, DFB-Pokal und Europa League sechs Siege und zwei Unentschieden in acht Spielen. Kurz gesagt: Bei RB gegen Eintracht treffen zwei formstarke Teams aufeinander.

Das Personal

Glasner muss seine zuletzt vier Mal unveränderte Startelf umbauen. Wegen einer Gelb-Sperre fällt Mittelfeldspieler Djibril Sow aus. Mögliche Kandidaten für die Position sind Sebastian Rode und Ajdin Hrustic. Eine Entscheidung wird Glasner wohl erst am Spieltag treffen.

So könnte die Eintracht spielen:

Auf der anderen Seite hat Leipzig, das in der Europa League die Runde der letzten Acht wegen des Ausschlusses von Gegner Spartak Moskau kampflos erreicht hatte, so gut wie keine Sorgen. Nur bei Nationalspieler Lukas Klostermann ist es fraglich, ob dieser seine muskulären Probleme in den Griff bekommt. Der Verteidiger wäre dann eine Option für die Bank.

So könnte Leipzig spielen: Gulacsi - Simakan, Orban, Gvardiol - Henrichs, Haidara, Kampl, Angelino - Forsberg - Nkunku, Silva

Das sagen die Trainer

Oliver Glasner (Eintracht Frankfurt): "Wir gehen mit sehr viel Selbstvertrauen, aber auch großem Respekt ins Spiel gegen Leipzig. Sie haben ihren Stil etwas geändert, spielen mehr auf kontrollierten Ballbesitz und abgeklärter. Unsere Herangehensweise ist immer gleich: Wir fahren dorthin, um zu gewinnen. Wir können es im Spiel nach vorne besser machen als am Donnerstag. Wir hatten Ballverluste, die wir besser zu Ende spielen müssen – schon am Sonntag gegen einen Gegner, der in die Champions League möchte."

Domenico Tedesco (Leipzig): "Die Qualität von Eintracht Frankfurt ist unbestritten. Sie haben ein robustes Team mit vielen körperlich starken Spielern. Es ist schwierig, die SGE nach ihren 120 Minuten in der Europa League am Donnerstag vorzubereiten, da wir nicht wissen, wie stark oder ob sie überhaupt rotieren werden. Ein solches Spiel ist sehr kräftezehrend und könnte einen kleinen Nachteil für die Frankfurter bedeuten. Andererseits kann das Weiterkommen in letzter Sekunde auch neue Kräfte entfalten und einen richtigen Push geben, den sie dann mit in unser Duell nehmen."

Auf diese Spieler gilt es zu achten

Bei der Eintracht ist Martin Hinteregger wieder in der Spur. Nach einem wochenlang andauernden Formtief krönte der Abwehrspieler seinen Aufschwung gegen Sevilla mit einem starken Auftritt, als "Torschütze des Herzens" zum 1:1 hatte er einen gewichtigen Anteil am Viertelfinal-Einzug. Die lobenden Worte von Coach Glasner ("Martin hat es erzwungen mit allem, was er hatte. Er hat sogar eine Verletzung riskiert") und die Huldigungen des Publikums dürften ihm für die kommenden Wochen Auftrieb verleihen.

Vor Beginn der laufenden Saison war Torjäger André Silva von der Eintracht zu RB gewechselt, für die Hessen hatte er in insgesamt 57 Bundesligaspielen sage und schreibe 40 Tore erzielt. In Leipzig steht er aktuell bei zehn Saisontreffern. Ob für Silva der Begriff "Strafraumstürmer" erfunden wurde? Alle 50 Buden erzielte er jedenfalls von innerhalb des Sechzehners. Ein Treffer gegen seinen Ex-Club fehlt ihm übrigens noch: Beim 1:1 im Hinspiel kam er zu einem Joker-Einsatz.

Die Statistik des Spiels

Ein bisschen auffällig ist das schon: Noch nie hat es im Bundesliga-Duell zwischen Leipzig sowie Frankfurt (und umgekehrt) einen Auswärtssieg gegeben. Bislang stehen fünf Siege für das jeweilige Heimteam und sechs Unentschieden zu Buche. In Leipzig ging RB drei Mal als Sieger vom Platz, dazu gab es zwei Remis. Auch bemerkenswert: Im eigenen Stadion lagen die Sachsen gegen die Eintracht noch nie in Rückstand - und mit keinem anderen Club teilten sie sich so oft die Punkte. Die vergangenen drei Aufeinandertreffen endeten allesamt 1:1.