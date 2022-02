Eintracht Frankfurt wartet noch immer darauf, dass der Knoten im Jahr 2022 platzt. Tut er das ausgerechnet gegen die Bayern? Der Kopf von Trainer Oliver Glasner sagt "ja", zwei Ausfälle trüben allerdings die Aussichten.

Videobeitrag Video Die komplette PK der Eintracht vor dem Spiel gegen die Bayern Video Bild © hr Ende des Videobeitrags

Eintracht Frankfurt wird das Top-Spiel gegen den FC Bayern München am Samstag (18.30 Uhr) ohne ihren Kapitän angehen müssen. "Sebastian Rode wird ausfallen", kündigte Trainer Oliver Glasner am Donnerstag auf der Pressekonferenz zum Spiel an. Der Mittelfeldspieler habe Probleme am Rippenansatz und mit der Bauchmuskulatur. Eine exakte Beschreibung der Verletzung fiel dem Übungsleiter schwer. So viel konnte er aber immerhin sagen: "Es ist sehr schmerzhaft."

Auch Kamada wohl nicht dabei

Der Ausfall von Rode, der wochenlang fehlen könnte, kommt zur Unzeit. Weil Kristijan Jakic gerade erst die 5. Gelbe Karte gesehen hat, muss Glasner die Schaltzentrale im defensiven Mittelfeld neu ordnen. Neben Djibril Sow wären Makoto Hasebe, Ajdin Hrustic oder Stefan Ilsanker Kandidaten, um die offensiven Wirkungskreise der Bayern zu stören. Eine A-Lösung ist keiner der Genannten.

Auch eine Reihe weiter vorne muss Glasner einen prominenten Ausfall verkraften. "Daichi Kamada ist im Training weggerutscht und mit dem Knie gegen die Torstange geknallt", sagte der Österreicher über den Kreativspieler. Und weil er dann gleich nochmal einen Schlag aufs Knie bekam, droht auch der Japaner die Partie gegen die Bayern zu verpassen. "Wir haben noch eine kleine Hoffnung, dass wir ihn fit bekommen, aber die ist wirklich relativ klein", so Glasner.

Bild © hessenschau.de

"Vom Kopf her einfacher"

Da die Formkurve der Hessen zuletzt ohnehin eher nach unten zeigte, spricht nicht wirklich viel dafür, dass die Eintracht ihren Coup aus dem Hinspiel wiederholen und die Bayern erneut schlagen kann. "Wir wissen, dass die letzten Wochen nicht das Gelbe vom Ei waren", gab Glasner zu und sagte dennoch: "Wir wollen zuhause gegen die Bayern gewinnen."

Auch wenn das natürlich alles andere als einfach wird, geht der 47-Jährige "mit einem guten Gefühl" in das Spiel gegen den Rekordmeister. Immerhin haben die Hessen im Vergleich zu einem Heimspiel gegen Bielefeld, bei dem alle einen Sieg erwarten, gegen die Münchener nichts zu verlieren. "Vom Kopf her ist das Spiel gegen die Bayern einfacher", weiß Glasner.

Nur nicht hängenlassen

Überhaupt spielt der Kopf eine große Rolle bei den Hessen. Wichtig sei, dass man sich trotz der fehlenden Siege nicht hängenlasse. "Was vorbei ist, ist vorbei", zitierte Glasner sein Lebensmotto. Fehler wurden angesprochen, die Köpfe haben sie sich in Frankfurt aber nicht eingeschlagen, ließ er wissen. "Wichtig ist, dass wir uns weiter gegenseitig unterstützen. Und das tun wir." Na, dann können die Bayern ja kommen.