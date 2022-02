Eintracht Frankfurt ist durchwachsen ins Jahr 2022 gestartet. Die Europacupplätze sind dennoch in Reichweite. Trainer Oliver Glasner wünscht sich von seinem Team beim 1. FC Köln mehr Punch. Helfen könnte eine Auffälligkeit der Hessen.

Gefühlt ändert sich die Ausgangslage vor den Spielen der Frankfurter Eintracht seit Rückrundenbeginn kaum. Die Europacupplätze sind in Schlagdistanz, der Gegner machbar, der Sprung unter die ersten Sechs will dennoch nicht gelingen. Zu wenig Tore, zu einfache Fehler, zu ärgerliche Niederlagen. Trotzdem meint es die Tabellensituation im engen Rennen um Europa weiterhin gut mit den Hessen – und wöchentlich grüßt das Murmeltier.

Diesmal in Form des 1. FC Köln, bei dem die Hessen am Samstag zur Topspiel-Zeit ab 18.30 Uhr antreten. Mit einem Sieg gegen den "Effzeh" kann Eintracht Frankfurt theoretisch mit den Teams auf den Europacuprängen vier, fünf und sechs gleichziehen. Die Voraussetzungen dafür sind da, so Trainer Oliver Glasner am Donnerstag auf der Pressekonferenz vor der Partie: "Wir haben knackig trainiert, sehr intensive Einheiten."

"Diesen Punch müssen wir uns zurückholen"

Das Problem: Das waren die Einheiten auch in den Wochen zuvor schon, in den Spielen war davon dann aber nicht mehr allzu viel zu sehen. In der Defensive zu sorglos, in der Offensive zu wenig zwingend, der Schalter von Trainingsleistung zu Pflichtspiel ist im Jahr 2022 noch nicht umgelegt. Das weiß auch Glasner.

"Ich hoffe, dass wir den Schalter finden. Ich sehe, wie viel die Spieler investieren, um in gute Situationen zu kommen", so Glasner. Zwischen den Strafräumen habe seine Mannschaft Fortschritte gemacht, aber oft fehle im letzten Drittel der finale Ball oder der richtige Laufweg. "Diesen Punch müssen wir uns zurückholen. Es heißt für die Jungs, einen Gang hochzuschalten, um den Ball mit allem, was man hat, über die Linie zu drücken."

Das wird gegen Köln nicht einfach, die Rheinländer spielen eine überraschend gute Saison, was vor allem an Trainer Steffen Baumgart liegt, der seiner Mannschaft eben jenen Punch beigebracht hat. "Ich bewundere ihn, weil er bei minus fünf Grad im T-Shirt an der Seitenlinie stehen kann – er muss mega viel Energie von innen heraus haben", scherzte Glasner. "Seine Handschrift ist Vollgasfußball, immer wieder Druck, immer wieder Pressing und mutiges Spiel nach vorn. Was ihnen aber manchmal auf den Kopf fällt, weil sie den Ball verlieren und der Gegner das ausnutzt. Ich hoffe, dass uns das auch gelingt."

Kritik an Hinteregger "setzt Martin sehr zu"

Dass sich mit Anthony Modeste der beste Kölner Stürmer (14 Tore) nach überstandener Corona-Infektion wieder zurückgemeldet hat, dürfte auch direkte Auswirkungen auf die Startelf der Hessen haben. Zwar konnte Libero Makoto Hasebe nach seiner Brustkorbverletzung schon wieder ins Training einsteigen, aber mit angeknackstem Brustkorb in Luftduelle mit Stoßstürmer Modeste zu gehen, wäre vielleicht auch nicht ratsam. "Köln schlägt mit Abstand die meisten Flanken, sie haben viele Tore mit dem Kopf erzielt, gegen Modeste hat man viele Zweikämpfe in der Luft", so Glasner. "Da ist es wichtig, nicht bei jedem Rempler Schmerzen in der Brust zu haben."

Als Ersatz steht Martin Hinteregger bereit, der körperlich ohnehin besser geeignet scheint, gegen Modeste zu verteidigen, sich aber in einer veritablen Formkrise befindet. Gegen Wolfsburg patzte Hinteregger gleich zweimal, ein Umstand, der am Österreicher nicht spurlos vorübergeht, wie Glasner offenbarte.

"Wir haben länger gesprochen. Er ist ein sensibler und introvertierter Spieler, der sich viele Gedanken macht und mit sich und seiner Leistung sehr unzufrieden ist", so Glasner. "Vielleicht macht er sich zu viele Gedanken, er ist hier sehr verwurzelt, das ist sein Club, wo er sich wohlfühlt. Das setzt ihm dann noch mehr zu." Er habe aber das Gefühl, dass sich Hinteregger aus der Krise herausarbeite. "Und dabei hat er unsere vollste Unterstützung", so Glasner.

"Filip ist wieder fit und wird spielen"

Sicher spielen hingegen wird Flügelflitzer Filip Kostic, zuletzt wegen diverser Zipperlein auch nicht in Bestform und gegen Wolfsburg nur Einwechselspieler. "Filip ist wieder fit und wird spielen. Die Woche war gut für ihn, um sich wieder seiner Bestform zu nähern", so Glasner, der auch laut darüber nachdachte, auf Viererkette umzustellen und Christopher Lenz ("Er hat es zuletzt gut gemacht") hinter Kostic aufzubieten. Die vielen Kölner Flanken dürften bei dieser Überlegung ebenfalls eine Rolle gespielt haben.

Nicht zuletzt könnte der Eintracht in die Karten spielen, dass sie auswärts ran muss. Denn während die Hessen in der Heimtabelle nur 15. sind, liegen sie in der Auswärtstabelle auf Rang vier. "Eine Erklärung dafür habe ich nicht. Wir gehen jedes Spiel so an, dass wir es gewinnen können", so Glasner. Gelingt das in Köln, würde sich auch die Ausgangslage der Eintracht mal wieder verändern. Die Hessen wären dann endgültig im heißen Kampf um die Europacupplätze angekommen.

So könnte Eintracht Frankfurt beim 1. FC Köln spielen:

