Eintracht Frankfurt hat auf dem Weg ins Trainingslager einen Testspiel-Zwischenstopp beim Linzer ASK eingelegt. Beim österreichischen Erstligisten gab es keine Tore zu sehen, dafür aber die ersten Einsatzminuten von Mario Götze.

Videobeitrag Video Eintracht testet beim Linzer ASK Video Bild © hr Ende des Videobeitrags

Eintracht Frankfurt und der Linzer ASK haben sich bei einem Testspiel in Pasching am Samstag 0:0 getrennt. Beim Ex-Klub von Eintracht-Trainer Oliver Glasner waren die Hessen zwar die bessere Mannschaft, den letzten Feinschliff müssen sie sich aber in der kommenden Woche in Windischgarsten abholen, wo die Eintracht im Anschluss an den Test ihr Sommer-Trainingslager bezieht.

"Das war heute absolut in Ordnung", zeigte sich Glasner nach dem Test zufrieden. "Wir waren defensiv sehr gut organisiert, aber beim Spiel im Angriffsdrittel haben wir noch viel Luft nach oben."

Götzes Klasse blitzt auf

Die beste Möglichkeit auf den Siegtreffer vergab Filip Kostic, der nach einer Ecke aus dem Hinterhalt abzog, aber am Pfosten scheiterte (37. Minute). Rafael Borrés Abstaubertor im Anschluss zählte nicht, weil Evan N’Dicka den Ball zuvor an den Arm bekommen hatte. Das vielleicht sehenswerteste an diesem Nachmittag in Pasching waren aber ohnehin die ersten Minuten von Weltmeister Mario Götze im Eintracht-Dress.

Der 30-Jährige kam in der zweiten Halbzeit zum Einsatz und ließ erahnen, wie er Frankfurt besser machen kann. Der Mittelfeldspieler suchte immer wieder den Pass in die Tiefe und setzte die Eintracht-Angreifer in Szene. Nach 30 Minuten hatte Götze, der behutsam an die Mannschaft herangeführt werden soll, aber auch schon wieder Feierabend.

Weitere Informationen Die Aufstellung der Eintracht in der 1. Halbzeit: Trapp – Touré, Tuta, N’Dicka – Knauff, Jakic, Sow, Kostic – Lindström, Kamada – Borré Ende der weiteren Informationen

Weitere Informationen Die Aufstellung der Eintracht in der 2. Halbzeit: Ramaj – Onguéné, Hasebe, Smolcic –Hauge (75. Chandler), Wenig, Götze (75. Hrustic), Lenz – Alidou, Muani – Alario Ende der weiteren Informationen