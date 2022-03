Eintracht Frankfurt hat sich mit sofortiger Wirkung von Premium-Partner Kaspersky getrennt. Zuvor hatte das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik vor der Antivirus-Software des russischen Unternehmens gewarnt.

Eintracht Frankfurt hat den Sponsoringvertrag mit dem russischen Softwareunternehmen Kaspersky mit sofortiger Wirkung beendet. Das teilten die Hessen am Dienstag mit. Ausschlaggebend für die Trennung war eine offizielle Warnung des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI), das Zweifel an der Zuverlässigkeit des Herstellers von Cyber-Security-Systemen geäußert hatte . Daher sei eine auf Vertrauen aufbauende Partnerschaft nicht mehr möglich, hieß es in einer Klub-Mitteilung.

"Wir haben immer deutlich gemacht, dass wir die Fortsetzung der Partnerschaft mit Kaspersky an Fakten und Haltung festmachen und nicht an Staatsangehörigkeiten. Mit der Warnung des BSI hat sich die Faktenlage und damit das Vertrauen in die Schutzfähigkeit der Produkte und Dienstleistungen von Kaspersky entscheidend verändert", sagte Eintracht-Vorstandssprecher Axel Hellmann. Den Hessen dürfte durch das Ende der Partnerschaft eine Summe im geschätzten siebenstelligen Bereich verloren gehen.

Eintracht bedauert die Entwicklung

Schon zu Beginn des russischen Angriffskriegs in die Ukraine hatte die Eintracht die Partnerschaft mit Kaspersky ruhen lassen. Erst nachdem sich das privatwirtschaftlich organisierte Unternehmen vom Einmarsch der Armee in die Ukraine distanziert hatte, wurden die Verbindungen wieder aufgenommen. Mit der neuen Einschätzung des BSI kam es nun zum endgültigen Bruch.

"Wir blicken auf eine sehr vertrauensvolle und erfolgreiche Partnerschaft mit Kaspersky zurück und hatten in den vergangenen fast vier Jahren immer ein faires und gutes Miteinander mit den handelnden Personen. Wir bedauern die Entwicklung sehr", sagte Hellmann.