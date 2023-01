Paukenschlag bei der Nachwuchsabteilung der Eintracht: Damir Agovic ist nicht mehr Cheftrainer der U19. Ervin Skela soll das Team nun bis auf Weiteres übernehmen.

Eintracht Frankfurt hat sich mit sofortiger Wirkung von U19-Cheftrainer Damir Agovic getrennt. Das meldete der Club am Dienstag. Agovic hatte erst zu Saisonbeginn den Posten von Jürgen Kramny übernommen.

"Wir verfolgen für das Nachwuchsleistungszentrum eine klare Philosophie. Nicht nur hinsichtlich der Ausbildung von Spielern, sondern auch mit Blick auf die Trainer, denen in der Entwicklung der Talente eine Schlüsselrolle zukommt", sagte NLZ-Leiter Alexander Richter. "Ich habe in der Winterpause die bisherige Struktur und aktuelle Situation intensiv analysiert und bin zu der Entscheidung gekommen, dass wir über die Saison hinaus keine gemeinsame Zukunft mit Damir Agovic sehen. Aufgrund dessen und auch im Hinblick auf die sportlich angespannte Situation möchte ich frühzeitig einen Impuls setzen und Klarheit schaffen."

Skela übernimmt, Gunesch rückt auf

In der A-Jugend-Bundesliga steht Eintracht Frankfurt zur Winterpause mit 11 Punkten aus 10 Spielen auf Platz 13. In der Youth League, in der Agovic das Team ebenfalls betreut hatte, überstand die Eintracht die Gruppenphase und spielt im Februar in den Playoffs gegen Alkmaar.

Bis auf Weiteres soll nun der bisherige Co-Trainer Ervin Skela die Mannschaft interimsweise übernehmen, Übergangstrainer Ralph Gunesch ergänzt das Trainerteam.