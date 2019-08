Hammerlos für die Eintracht in der Europa League: Die Frankfurter treffen auf den Spitzenclub Arsenal London. Außerdem spielen die Hessen gegen Standard Lüttich und Vitória Guimaraes SC.

Die Europa-Reise der Eintracht geht weiter – und sie führt die Frankfurter in diesem Jahr noch nach London, Belgien und Portugal. Das ergab die Auslosung der Gruppenphase der Europa League am Freitagmittag in Monaco. Die Hessen treffen in Gruppe F auf Arsenal London, Standard Lüttich und Vitória Guimaraes SC.

Mit Arsenal London haben die Frankfurter einen der auf dem Papier wohl schwersten, aber auch attraktivsten Gegner gezogen. Der Vorjahresfinalist der Europa League ist gespickt mit Topstars wie Pierre-Emerick Aubameyang, Alexandre Lacazette oder Deutschlands Nationaltorhüter Bernd Leno.

Weiterkommen ist möglich

Gegen Lüttich und den portugisieschen Club Guimaraes sind die Frankfurter dagegen der Favorit, auch wenn beide Gegner durchaus ihre Tücken haben. Lüttich hat eine gute Frühform und führt nach fünf Spieltagen die Tabelle der belgischen Liga an. Guimaraes landete vergangenes Jahr in Portugal immerhin auf Rang fünf, wartet in der Liga in dieser Saison aber noch auf einen Sieg.

Eintracht-Trainer Adi Hütter freute sich in einer ersten Stellungnahme über die Auslosung. Über Arsenal London müsse man gar nicht viel sagen, Lüttich und Guimaraes lobte der Coach als schwer zu bespielende Traditionsclubs. "Trotzdem rechnen wir uns gute Chancen aus, ins Sechzentelfinale aufzusteigen."

Die erste Partie findet am 19. September statt, den genauen Spielplan will die UEFA im Laufe des Tages veröffentlichen.