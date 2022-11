Der nächste Champions-League-Gegner von Eintracht Frankfurt steht fest. Im Achtelfinale bekommen es die Hessen mit der SSC Neapel zu tun.

Eintracht Frankfurt trifft im Achtelfinale der Champions League auf die SSC Neapel. Das ergab die Auslosung am Montag im schweizerischen Nyon. Das Hinspiel findet in Frankfurt statt, das Rückspiel in Italien im Stadio Diego Armando Maradona.

"Neapel ist sicherlich eine gute Mannschaft, es war aber klar in dem Wettbewerb, dass wir auf eine gute Mannschaft treffen", sagte Eintracht-Sportvorstand Markus Krösche, der dennoch überzeugt ist: "Wenn wir eine Top-Leistung bringen, haben wir auch gute Möglichkeiten weiterzukommen."

Genaue Spielansetzung folgt

Die Achtelfinals finden am 14./15./21./22. Februar und 7./8./14./15. März 2023 statt. Genau terminiert werden die Spiele noch im Laufe des Tages. Anstoß ist jeweils um 21 Uhr.

Die Eintracht ist gewarnt vor den Neapolitanern. Die Italiener gewannen die Gruppe A mit fünf Siegen und nur einer Niederlage und verwiesen damit den großen FC Liverpool auf Rang zwei. Auch in der Serie A sind die Süditaliener derzeit das Maß der Dinge und führen die Liga mit 35 Punkten nach 13 Spielen ungeschlagen an.

Weitere Informationen Die weiteren Partien im Überblick RB Leipzig – Manchester City

Club Brügge – Benfica Lissabon

Borussia Dortmund – FC Chelsea

FC Liverpool – Real Madrid

AC Milan – Tottenham Hotspur

Inter Mailand – FC Porto

Paris St. Germain – Bayern München Ende der weiteren Informationen