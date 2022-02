Eintracht Frankfurt reist im Achtelfinale der Europa League nach Spanien. Die Hessen bekommen es mit Betis Sevilla zu tun.

Eintracht Frankfurt trifft im Achtelfinale der Europa League auf Betis Sevilla. Das ergab die Auslosung am Freitag im schweizerischen Nyon. Das Hinspiel findet am 9. März (18.45 Uhr) in Spanien statt. Das Rückspiel in Frankfurt ist für den 17. März angesetzt. Bei den Anstoßzeiten für das Rückspiel gibt es genau zwei Möglichkeiten: Entweder Frühschicht um 18.45 Uhr oder Spätschicht um 21 Uhr.

"Betis Sevilla spielt eine gute Runde in der spanischen Liga und anspruchsvollen Fußball", sagte Eintracht-Sportvorstand Markus Krösche bei RTL+ über den spanischen Liga-Dritten. "Aber trotzdem wollen wir natürlich weiterkommen."

25.000 Fans erwartet

Stand jetzt sind 25.000 Fans beim Entscheidungsspiel im Frankfurter Stadion zugelassen. Das gibt die aktuelle Corona-Verordnung her. Eine offizielle Meldung dazu gibt es allerdings noch nicht. Auch der Vorverkauf wurde noch nicht gestartet.

Sollte die Eintracht die Runde der letzten 16 überstehen, wird am 18. März (13.30 Uhr) der Viertelfinal- und auch der mögliche Halbfinal-Gegner ausgelost. Das Viertelfinale wird dann am 7. und 14. April ausgespielt.