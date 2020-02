Eintracht Frankfurt trifft im Viertelfinale des DFB-Pokals auf Werder Bremen. Das ergab die Auslosung am Sonntagabend.

Die Viertelfinal-Paarungen im diesjährigen DFB-Pokal stehen. Eintracht Frankfurt empfängt in der Runde der letzten Acht den Bundesliga-Konkurrenten Werder Bremen. Das ergab die Auslosung am Sonntagabend in der ARD-Sportschau. Als Losfee im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund fungierte Ex-Nationalstürmer Cacau.

