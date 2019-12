Die Frankfurter Eintracht bekommt es in der ersten K.o.-Runde der Europa League mit RB Salzburg zu tun. Das ergab die Auslosung am Montag.

Hammerlos für die Frankfurter Eintracht in der Europa League! Die Hessen treffen in der ersten K.o.-Runde auf RB Salzburg. Das ergab die Auslosung am Montag im schweizerischen Nyon. Das Hinspiel findet am 20. Februar in Frankfurt statt, das Rückspiel exakt eine Woche später in Salzburg. Anpfiff ist jeweils entweder um 18.55 Uhr oder um 21 Uhr.

Red-Bull-Wochen in Frankfurt

Der Eintracht stehen in den Pokal-Wettbewerben 2020 damit Red-Bull-Wochen ins Haus. Im DFB-Pokal empfangen die Hessen im Achtelfinale RB Leipzig (4. Februar). In der Europa League geht es gegen die kleine österreichische Schwester.

Die Salzburger sind aus der Champions League in die Europa League abgestiegen. In der Gruppenphase konnten sich die Mozartstädter nicht gegen Liverpool und den SSC Neapel durchsetzen.

Rückkehr für Hinteregger und Hütter

Für Eintracht-Trainer Adi Hütter ist das Spiel eine Rückkehr an alte Wirkungsstätte. Von 2007 bis 2008 trainierte er den Salzburger Nachwuchs, von 2014 bis 2015 die erste Mannschaft. Verteidiger Martin Hinteregger stand von 2010 bis 2016 in Salzburg unter Vertrag.

Gegen Salzburg spielte die Eintracht in der internationalen Fußball-Historie übrigens genau einmal. Im Frühjahr 1994 scheiterten die Frankfurter im Viertelfinale des UEFA-Cups an Casino Salzburg, wie das Team damals noch hieß. Schuld daran hatte auch der heutige Eintracht-Coach. Adi Hütter schoss die Österreicher zum 1:0-Sieg im Hinspiel und traf im entscheidenden Elfmeterschießen im Rückspiel vom Punkt (Endstand: 4:5 n.E.).

Sendung: hr-iNFO, 16.12.2019, 13.40 Uhr