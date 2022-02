Eintracht Frankfurt hat wirklich alles reingeworfen. Gereicht hat es dieses Mal aber nicht. Die Hessen haben das Top-Spiel gegen Bayern München knapp verloren.

Eintracht Frankfurt hat das Heimspiel gegen Bayern München am Samstagabend mit 0:1 (0:0) verloren. Vor 25.000 Zuschauern lieferten die Hessen dem Rekordmeister einen großen Fight. Leroy Sané gelang in der 71. Minute aber doch der Siegtreffer für den Tabellenführer.

Nach einer Schweigeminute wegen des russischen Einmarschs in die Ukraine nahm die Partie vom Anpfiff weg gleich ordentlich an Fahrt auf. Auf links steckte der flinke Jesper Lindstörm auf Filip Kostic durch, der alleine vor Sven Ulreich das Bayern-Gehäuse aber um Zentimeter verfehlte (7.). Auf der Gegenseite konnte die Eintracht durchatmen, als sie eine Ecke nicht geklärt bekam und Jamal Musiala nur knapp drüber köpfte (10.).

Eintracht schmeißt alles rein

Das Tempo aus den ersten zehn Minuten konnten beide Mannschaften dann zwar nicht halten, dennoch war es eine rassige Partie, die die Fans im Frankfurter Stadion zu sehen bekamen. Die Bayern hatten wie erwartet mehr vom Spiel, die Eintracht war aber genau das, was sie in den letzten Wochen zu selten war: Die Eintracht war richtig garstig und scheute, angetrieben vom Publikum, selbst eine Rudelbildung nicht (31.).

Die Hessen schmissen sich in die Zweikämpfe, standen den Bayern auf den Füßen und machten die Räume geschickt eng. Die Münchener kamen so nur zu wenigen Chancen in der ersten Hälfte. Einen Fernschuss von Kingsley Coman, der noch am meisten Betrieb machte, parierte Kevin Trapp stark (24.). Ein Kopfball von Robert Lewandowski strich knapp am Pfosten vorbei (34.). Und weil Trapp auch eine bayerische Doppel-Chance entschärfte, wobei er den zweiten Ball von Coman aus nächster Nähe ins Gesicht bekam, ging es torlos in die Pause (39.).

Eintracht-Konter nur im Ansatz gut

Es war eine Szene, die den Charakter der Partie zunehmend widerspiegelte: Die Bayern hatten die Chancen, die Hessen warfen alles rein, was sie hatten. So ging es dann auch nach dem Seitenwechsel weiter. Evan N’Dicka klärte erst nach einer Freistoßvariante (53.), Tuta nach der anschließenden Ecke auf der Linie (54.). Trapp stoppte den durchgebrochenen Lewandowski mit der nächsten richtig guten Parade (60.).

Die Strategie der Eintracht: mit der offensiven Dreierreihe Kostic, Lindström und Startelf-Debütant Ansgar Knauff schnell zu kontern. Das sah in Ansätzen auch gut aus, nur zum Abschluss kamen die Hessen selten. Der künftige Dortmunder und gebürtige Frankfurter Niklas Süle erwies sich als Fels in der bayerischen Brandung.

Sané als Party-Crasher

Und weil auch eine Standardsituation nicht den Lucky Punch brachte (65.), kam es, wie es kommen musste: Der Druck der Gäste war zu stark. Einen Steckpass von Joshua Kimmich schob der gerade erst eingewechselte Sané zur Münchener Führung ins lange Eck (71.).

Die Eintracht musste nun kommen, die Eintracht kam, hatte aber keine Antwort mehr parat. Die Bayern revanchierten sich fürs Hinspiel und nahmen dieses Mal die Punkte mit nach München.

Weitere Informationen Eintracht Frankfurt - FC Bayern München 0:1 (0:0) Frankfurt: Trapp, Tuta, Hinteregger, N'Dicka, Da Costa, Sow, Hrustic (82. Lammers), Lenz (78. Hauge), Knauff (67. Borre), Lindström (82. Kamada), Kostic



München: Ulreich, Pavard, Upamecano, Süle, Hernandez, Kimmich, Sabitzer (67. Sane), Gnabry, Musiala (82. Roca), Coman (89. Choupo-Moting), Lewandowski



Tore: 0:1 Sane (71.)

Gelbe Karten: Lenz / Hernandez, Kimmich



Schiedsrichter: Badstübner (Windsbach)

Schiedsrichter: Badstübner (Windsbach)

Zuschauer: 25.000