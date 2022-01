Ohne Filip Kostic und Kevin Trapp verpasst Eintracht Frankfurt beim FC Augsburg den ersten Sieg des Jahres und steckt im Bundesliga-Mittelfeld fest. Ersatzkeeper Diant Ramaj ist beim Gegentreffer nicht schuldlos.

Eintracht Frankfurt wartet weiter auf den ersten Sieg in diesem Jahr. Die Hessen kamen am Sonntag nicht über ein 1:1-Remis beim FC Augsburg hinaus und bleiben damit in der Bundesliga-Tabelle auf Platz acht. Daichi Kamada hatte die Eintracht in Führung gebracht (22.), Michael Gregoritsch (38.) glich noch in der ersten Hälfte aus.

Eintracht-Trainer Oliver Glasner hatte im Vergleich zur 2:3-Niederlage gegen den BVB vier Veränderungen in der Startelf vorgenommen. Djibril Sow und Makoto Hasebe ersetzten Ajdin Hrustic und Martin Hinteregger. Für die positiv auf das Coronavirus getesteten Kevin Trapp und Filip Kostic starteten zudem Bundesliga-Debütant Diant Ramaj und Almamy Touré. Der Franzose rückte auf die rechte Außenbahn, den Job von Kostic auf links übernahm Timothy Chandler.

Lindström lässt große Chance liegen

Auf dem Rasen zeigte die Eintracht in der ersten Hälfte wie schon gegen den BVB dann zwei Gesichter. Obwohl die Hessen nur drei gelernte Offensiv-Spieler aufgeboten hatten, zwangen sie den FCA immer wieder zu Ballverlusten und profitierten nach 22 Minuten von einem kapitalen Fehlpass von Niklas Dorsch.

Jesper Lindström und Rafael Borré schalteten nach dem Ballgewinn im Mittelfeld schnell um, Kamada wackelte FCA-Keeper Rafael Gikiewicz aus und schob artistisch zum 1:0 ein. Eine Führung, die sich die Hessen in den Folgeminuten immer mehr verdienten, dann aber nicht weiter ausbauten. Die Eintracht tauchte zwar immer wieder in den gefährlichen Zonen auf, vor allem bei den Hereingaben von außen fehlte aber die Genauigkeit.

Die größte Chance auf einen weiteren Treffer vergab dann Lindström (29.). Nach einem Sensations-Pass von Djibril Sow scheiterte der Däne am Pfosten (29.) und holte damit den FCA ungewollt zurück ins Spiel. Die Eintracht zog sich – ebenfalls wie in der Vorwoche – plötzlich immer weiter zurück und ließ den Gastgebern zu viel Platz. Der Österreicher Gregoritsch nutzte diese Freiheiten und erzielte aus spitzem Winkel den Ausgleich. Trapp-Vertreter Ramaj, der auf eine Flanke spekulierte und das kurze Eck öffnete, machte dabei keine allzu gute Figur.

Unentschieden geht in Ordnung

Nach dem Seitenwechsel lieferten sich beide Teams zunächst dann einen offenen Schlagabtausch auf überschaubarem Niveau. Gelungene Spielzüge blieben Mangelware. Da die sich aber beide Abwehrreihen immer wieder Verschnaufpausen gönnten und kleinere Fehler einbauten, ergaben sich auf beiden Seiten Einschussmöglichkeiten. Rekord-Neuzugang Pepi scheiterte für Augsburg (46.), Lindström (53.), Touré (54./59.) und Kamada (64.) ließen die besten Eintracht-Chancen liegen.

In der Schlussphase der Partie, die zunehmend fahrig wurde, gelang beiden Mannschaften immer weniger. Die Eintracht wirkte zwar etwas engagierter als die abstiegsbedrohten Augsburger, insgesamt trudelte die Partie aber ohne größere Aufreger in Richtung Schlusspfiff. Da passend dazu Lindström (88.) und der eingewechselte Florian Niederlechner (90.+2) kurz vor Feierabend große Chancen ungenutzt ließen, endete die Partie mit dem leistungsgerechten Unentschieden.

Am kommenden Freitag (20.30 Uhr) bekommt es das Team von Trainer Glasner mit dem nächsten Kellerkind zu tun: Dann ist Arminia Bielefeld zu Gast in Frankfurt.

Weitere Informationen FC Augsburg - Eintracht Frankfurt 1:1 (1:1) Augsburg: Gikiewicz - Gumny, Oxford, Gouweleeuw, Iago (46. Uduokhai) - Dorsch, Maier - Pepi (84. Finnbogason), Vargas (68.Hahn) - Zeqiri (46. Pedersen), Gregoritsch (68. Niederlechner)

Frankfurt: Ramaj - Tuta, Hasebe, N'Dicka - Touré, Rode (79Jakic), Sow, Chandler (81.Hinteregger) - Kamada, Lindström - Borre (81.Paciencia)



Tore: 0:1 Kamada (22.), 1:1 Gregoritsch (38.)

Gelbe Karten: Zeqiri, Gregoritsch, Niederlechner / Toure, Chandler, Tuta



Schiedsrichter: Jablonski (Bremen) Ende der weiteren Informationen