Eintracht Frankfurt reicht gegen Betis Sevilla eigentlich auch ein Remis. Darauf will sich Oliver Glasner aber nicht einlassen. Viel mehr soll der Geist von 2019 beschworen werden.

Die Rechnung ist eigentlich relativ simpel. Verliert Eintracht Frankfurt am Donnerstag im Achtelfinal-Rückspiel der Europa League gegen Betis Sevilla (ab 21 Uhr im hr-iNFO-Audiostream ) nicht, stehen die Hessen im Viertelfinale. Das bedeutet demnach, dass der Eintracht auch ein Remis gegen die Andalusier reichen würde. Nur: Das ist so gar nicht im Sinne von Trainer Oliver Glasner. Denn dessen Marschroute ist eindeutig: alles auf Sieg!

"Wir wollen nicht nur lauern, sondern auch aktiv sein. Wir werden ganz klar auf Sieg spielen", erklärte der Eintracht-Coach am Mittwoch. Bloß nicht auf dem 2:1 aus dem Hinspiel ausruhen. Dadurch, dass es die Auswärtstorregel nicht mehr gibt, reicht schon eine 0:1-Niederlage und es geht ab in die Verlängerung. Diesen Umstand will Glasner durch aktiven Fußball verhindern.

Einfach wie im Hinspiel agieren

Ins offene Messer werden die Frankfurter gegen die spielstarken Andalusier aber dennoch nicht laufen. "Wir werden unser Spiel auf den Platz bringen. Betis wird wieder viel den Ball haben. Wir wollen aus einer kompakten Defensive sehr schnell nach vorne spielen", schilderte Glasner die Herangehensweise der Hessen.

Und eigentlich ist es aus Sicht der Frankfurter ja recht simpel, wie Keeper Kevin Trapp betonte: "Wenn wir das machen, was uns stark macht, ist es gar nicht so wichtig, was der Gegner macht." Also einfach das, was die Hessen beim Hinspiel auf den Platz brachten. Dort zogen sie dem Überraschungsteam der Primera Division den Zahn, arbeiteten kompakt in der Defensive und schalteten clever um. Eigentlich waren so mehr als die zwei Tore drin.

"Wir wollen das alle wieder erleben"

"Es war eine absolute Top-Leistung, die wir in Sevilla abgerufen haben. Die brauchen wir auch am Donnerstag", brachte es auch Glasner, der wohl auf Jesper Lindström, Sebastian Rode und Danny da Costa zurückgreifen kann, noch einmal auf den Punkt. Aber an der Motivation und der richtigen Einstellung hat es in der Europa League bei den Hessen ja selten gemangelt.

Viele aus der Mannschaft wissen noch, wie es ist, K.o.-Runden-Spiele im Stadtwald vor Fans auszutragen - und wie die Atmosphäre dann in der Arena ist. "Wir wissen das noch von 2019, wie toll und schön das alles ist und wir wollen das alle wieder erleben", berichtete Trapp. Und daher soll auch auf keinen Fall im Achtelfinale Schluss sein.

Sevilla soll es zu spüren bekommen

"Dieser Ehrgeiz ist in der Mannschaft, das Maximale zu erreichen. Das spürt man", führte Trapp weiter aus. Und diesen Ehrgeiz soll am Donnerstag auch der Gast aus Sevilla zu spüren bekommen.

