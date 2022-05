Für das Europa-League-Finale in Sevilla hat Eintracht Frankfurt Ticketanfragen im sechsstelligen Bereich erhalten. Auch Karten für das Public Viewing im eigenen Stadion werden zum Kassenschlager.

Das Bestellfenster ist geschlossen, die Nachfrage riesig: Für das Europa-League-Finale gegen die Glasgow Rangers am 18. Mai (21 Uhr) in Sevilla hat Eintracht Frankfurt mehr als 100.000 Ticketanfragen erhalten. Wie der Club am Montag mitteilte, übertreffe das das verfügbare Kontingent um mehr als das Zehnfache.

Für das Endspiel im Estadio Ramón Sánchez Pizjuán hatte die Eintracht offiziell ein Kontingent von 10.000 Karten erhalten. Von weiteren Bestellversuchen raten die Hessen daher ab. Die Zuteilung der Karten soll zwischen Dienstag dem Ende dieser Woche erfolgen.

Hellmann: Werden uns um jedes Ticket bemühen

"Wir haben mit einer großen Anfragewelle gerechnet, doch dieses Interesse innerhalb von 48 Stunden ist schlicht gigantisch und hat unsere Vorstellungen bei Weitem übertroffen", sagte Vorstandssprecher Axel Hellmann. "So groß die Freude über die Unterstützung unserer Fans ist, so herausfordernd wird nun die Ticketzuteilung werden. Wir wissen, dass es viele Enttäuschte geben wird. Ich versichere, dass wir uns um jedes Ticket, an das wir auf offiziellem Wege kommen, bemühen, um möglichst vielen Fans die Möglichkeit bieten zu können, in Sevilla dabei zu sein", so Hellmann weiter.

Doch nicht nur die Eintrittskarten fürs Stadion stoßen beim Anhang des Bundesligisten auf großes Interesse. Auch für ein Public Viewing, das der Club am Finalabend im eigenen Stadion ausrichten wird, gebe es Angaben der Frankfurter zufolge nur noch wenige Restkarten.

Public Viewing wohl demnächst ausverkauft

Es sei im Laufe der nächsten Stunden damit zu rechnen, dass die Arena ausverkauft sein wird. Vorstand Hellmann sei allerdings auch davon überzeugt, "dass uns trotz des Public-Viewing-Angebots mehrere zehntausende Anhänger" nach Sevilla begleiten werden.

