Die Eintracht will ihren Lauf in der Bundesliga auch in Bremen fortsetzen. In der Abwehr muss Trainer Adi Hütter allerdings umbauen.

Eintracht Frankfurt kann im Auswärtsspiel bei Werder Bremen am Freitag (20.30 Uhr) wieder auf Torjäger Andre Silva und Außenverteidiger Erik Durm bauen. "Es ist eine erfreuliche Nachricht, dass beide wieder im Training sind", sagte Trainer Adi Hütter auf der virtuellen Pressekonferenz: "Sie sind beide mehr als nur Alternativen. Es steht einem Einsatz nichts im Wege." Beim überraschenden 2:1 gegen Bayern München hatten die beiden Stammspieler leicht angeschlagen gefehlt.

Zwischen Demut und Euphorie

Trotz des Erfolgs gegen den Tabellenführer und insgesamt neun Siegen aus den letzten zehn Ligaspielen mahnt Hütter im Champions-League-Rennen zur Demut. "Man muss ruhig und geduldig sein", sagte der 51-Jährige: "Wenn es so sein sollte, wäre es der absolute Wahnsinn. Wir sehen die Chance und die Möglichkeit, aber dann müssen wir genauso weitermachen, wie wir es bis jetzt getan haben."

Die Aufbruchsstimmung, die vor allem im Umfeld in den vergangenen Wochen entstanden ist, lässt den Coach allerdings auch nicht kalt. "Ich werde keine Euphorie bremsen. Dass die Stimmung gut ist, kann man sich vorstellen, das haben sich meine Spieler auch verdient."

Wer ersetzt Evan N'Dicka?

Seine Erfolgself vom Bayern-Spiel wird Hütter am Freitag allerdings umbauen müssen, denn Evan N'Dicka fehlt gelbgesperrt. Auf die Frage, ob Makoto Hasebe vom Mittelfeld ins Abwehrzentrum und Martin Hinteregger auf die Position von N'Dicka als linker Innenverteidiger rücken könnte, antwortete der Trainer mit einem knappen "Es gibt andere Optionen, aber auch die ist eine sehr naheliegende". Der am vergangenen Samstag noch gesperrte Djibril Sow könnte dann ins Mittelfeld zurückkehren.

Die Eintracht ist zudem gewarnt vor dem angeschlagenen Gegner, der zuletzt eine 0:4-Klatsche in Hoffenheim kassiert hat. "Geschenkt wird uns auch von Bremen nichts. Wir müssen auch dort an unsere Leistungsgrenze gehen", so Hütter. "Ich glaube, dass sie sehr angefressen waren und enttäuscht von der eigenen Leistung." Im Gegensatz zur Eintracht, die weiter auf ihrer Euphoriewelle schwimmen will.

