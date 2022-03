Eintracht Frankfurt will gegen Hertha endlich wieder ein Spiel gewinnen, der Druck auf die Hessen wächst. Einer, der es wissen muss, sagt: Das muss nichts Schlechtes sein.

Vielleicht kann der Fußballgott ja helfen. Alex Meier steht am Trainingsplatz, kickt ein paar Bälle umher, der U17-Co-Trainer schaut Eintracht-Coach Oliver Glasner über die Schulter, dessen Mannschaft in den letzten drei Spielen kein einziges Tor geschossen und ganz generell in 2022 erst sechsmal getroffen hat. Wer wäre da eine bessere Hilfe als Alex Meier Fußballgott? Der mit Fuß, Kopf und Zopf trifft, glaubt man den Gesängen, und der sich dann aber doch nicht ins Training einschaltet, nicht mal bei den Torschusseinheiten. Ein paar Lektionen in Innenseite hätten sicher nicht geschadet, aber vielleicht reicht ja seine Präsenz.

Im Training selbst könnte einer wie Meier, zumindest in den vielen Pressing- und Gegenpressing-Einheiten, wohl nicht mehr mithalten. Zu hoch das Tempo, Pausen gibt es kaum, Glasner bleibt bei seiner Linie vom Primat des aggressiven Anlaufens, "Druck, Druck, Druck" ruft Glasner immer wieder, während die Spieler auf einem verkleinerten Feld ohne Tore Sprint um Sprint anziehen, anlaufen, Ball erobern, umschalten. Über zu wenig Bewegung können sich die Spieler wahrlich nicht beschweren.

Stürmertore sind Mangelware

Pressing und Gegenpressing mögen stimmen, was fehlt, ist das, was Meier verkörpert. Beim Torschusstraining landet mehr als ein Ball im Stadtwald, viel zu wenige Schüsse gehen mal stramm ins Eck. Sam Lammers schießt im Trainingsspiel ein wunderbares Stürmertor, genau die sind aber Mangelware in Frankfurt. Und weil auch die Defensive in verlässlicher Regelmäßigkeit patzt, stehen die Hessen dort, wo sie stehen, nämlich im Nirgendwo der Tabelle. In einer Saison, in der viel drin wäre. Gewesen wäre?

Von Glasners Druckdruckdruck merkt man außerhalb der schnellen Trainingsformen auch nicht allzu viel. Die Stimmung ist gut, der Ton ruhig, es wird gelacht, die Sonne scheint. So sieht es also aus, wenn die Talsohle durchschritten ist. Die Frage ist nur: Ist sie das? Am Samstag geht es zu Hertha BSC, einer der Krisenklubs der Saison schlechthin. Die Herthaner haben seit sieben Spielen nicht mehr gewonnen und taumeln gen Abstiegsränge. Geht das Spiel für die Eintracht daneben, brennt der gute alte Baum.

"Vielleicht bin ich nicht normal"

"Meiner Meinung nach sind wir nicht konstant genug", sagt Makoto Hasebe. Der Japaner mischt, obwohl nur ein Jahr jünger als Meier, immer noch mit. Im Training ist er mittendrin und spielintelligent wie immer, danach ein höflicher Gesprächspartner, der stolz über seine x-te Vertragsverlängerung spricht, die ihm einen Vertrag bis 2027 bei der Eintracht eingebracht hat, als Spieler, danach im Trainerstab. "Ich bin glücklich. Das ist für mich besonders, nächstes Jahr mit 39 noch immer auf so hohem Niveau Bundesliga zu spielen. Danach schauen wir mal. Normalerweise hört man mit 39 auf. Aber vielleicht bin ich nicht normal", lacht er.

Hasebe hat in seiner langen Laufbahn schon andere Krisen erlebt, klar, dass er jetzt ruhig bleibt. Ohne die Dinge freilich schön zu reden. "Es ist eine schwere Phase. Nicht alle Spieler bringen eine Top-Leistung. Aber wenn wir es besser machen wollen, müssen fünf, sechs, sieben Spieler eine gute Leistung bringen. Einige Leistungsträger sind inkonstant", sagt er und schließt sich selbst mit ein.

"Druck kann manchmal helfen"

Auch Hasebe merkt, wie sich nach dem mauen Start in 2022 die Stimmung verändert, wie sich Druckdruckdruck aufbaut nach nur einem Rückrundensieg. Schlecht muss das aber nicht sein. "Wir haben schon ein bisschen Druck, aber Druck hilft manchmal auch. Natürlich ist auch die Lockerheit wichtig, aber Druck kann manchmal helfen." Das Problem dabei: Wenn selbst die Stammspieler aktuell viel mit sich selbst beschäftigt sind, wird es für die jungen Spieler in der Mannschaft nicht eben leichter, dem Druck stand zu halten. "Wir sprechen viel miteinander. Alle wollen natürlich weiter nach oben in der Tabelle. Wir müssen als Mannschaft besser werden."

Und so unwahrscheinlich das klingt, nach der Punkteausbeute der Hessen in der Rückrunde, aber unmöglich ist es nicht, in den verbleibenden neun Spielen den Blick zumindest nochmal schüchtern nach oben zu richten. "Wenn wir das nächste Spiel gewinnen und gegen Bochum auch, dann können wir über oben sprechen. Aber jetzt müssen wir erstmal gegen die Hertha spielen und uns darauf konzentrieren", so Hasebe.

Wer soll die Tore schießen?

Für einen Sieg braucht es aber Tore, das leidige Thema bei der Eintracht. Bester Torschütze ist Rafael Borré mit sechs Treffern, für europäische Ambitionen ist das zu wenig. Ob Lammers seine Trainingsleistungen je auf den Platz bekommt, wäre ihm zu wünschen, weiß aber niemand. Jesper Lindström, der alles mitbringt, muss sich das Denken vor dem Tor abgewöhnen, Kostic und Kamada ihre Form wiederfinden, Ansgar Knauff, ebenfalls im Training ansprechend, ist neu im Gefüge. Dahinter kommt nicht mehr viel. Und ob Alex Meier noch einen Spielerpass hat, scheint auch eher unwahrscheinlich.