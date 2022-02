Eintracht Frankfurt will mit einem Sieg gegen den VfL Wolfsburg weiter in Richtung Europacup-Plätze vorstoßen. Trainer Oliver Glasner hat dafür eine ganz besondere Taktik parat – und freut sich auf seine jährliche Dosis Kartoffelchips.

Es geschieht ja eher selten, dass ein Bundesligatrainer seine sorgsam geschmiedeten taktischen Pläne noch vor dem Spiel der Presse verrät, Eintracht-Trainer Oliver Glasner machte da am Freitag auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Wolfsburg aber eine willkommene Ausnahme. "Ich wollte es eigentlich nicht sagen", scherzte Glasner, angesprochen auf seinen Plan, wie er VfL-Neuzugang Max Kruse stoppen wolle. "Aber wir veranstalten ein Poker-Turnier und hoffen, dass er mit dabei ist. Vielleicht können wir ihn so stoppen."

Die Laune bei Glasner ist nach dem 3:2-Sieg gegen den VfB Stuttgart also bestens, und das zurecht. Mit dem Sieg im Ländle haben die Hessen die Schlagdistanz zu den europäischen Plätzen gehalten, gerade drei Punkte trennen die Eintracht vom vierten Platz. Mit einer Niederlage wäre der Start ins Jahr 2022 verpatzt gewesen, so aber "sind bei den Spielern einige Rucksäcke abgefallen. Wir hatten eine super Intensität in der Trainingswoche, es war richtig Punch und Zug drin und es ging alles wieder einfacher."

"Auf Platz vier zu schauen, hilft uns gegen Wolfsburg nicht"

Das Problem: Auch beim Gegner aus Wolfsburg ist der Rucksack abgefallen. Nach einer desaströsen Bilanz von neun Niederlagen in zehn Spielen gab es gegen Schlusslicht Fürth endlich mal wieder einen Sieg für die Niedersachsen. Weshalb Glasner den VfL mit "Aufbruchstimmung" erwartet. "Ich erwarte eine aggressive Mannschaft, die den Schwung mittnehmen möchte. Sie haben viel Qualität in ihren Reihen. Wir müssen sie frühzeitig stören, um sie nicht in die spielerische Klasse kommen zu lassen."

Um dann einen weiteren Schritt gen Champions-League-Plätze zu machen? Für Glasner eine wenig zielführende Diskussion. "Auf Platz vier zu schauen, hilft uns morgen gegen Wolfsburg nicht. Wir müssen uns damit auseinandersetzen, wie wir ihre Angriffe aus ihrem 4-3-3 mit sehr offensiv ausgerichteten Außen stoppen. Wie können wir Max Kruse, Jonas Wind oder Aster Vranckx stoppen? Wie können wir verhindern, dass Maxi Arnold das Spiel an sich reißt und immer wieder die Seiten verlagert? Und wie können wir es schaffen, die Räume links und rechts der Dreierkette zu nutzen und ihre Defensive vor Probleme stellen? Darauf gilt es sich zu konzentrieren."

"Filip Kostic mit 80 Prozent tut uns aber auch gut"

Genau das, die Defensive vor Probleme stellen, ist der Job von Filip Kostic und Daichi Kamada, die nach ihrer Pause in Stuttgart gegen den VfL wieder mittun können. Kostic sei zwar noch nicht bei 100 Prozent, so Glasner. "Filip Kostic mit 80 Prozent tut uns aber auch gut." Passen muss hingegen Makoto Hasebe, der im Spiel gegen Stuttgart einen Pneumotorax erlitt. Ersetzt wird er durch Martin Hinteregger. "Martin wird morgen definitiv spielen. Ich habe einen sehr guten, engagierten Martin Hinteregger in dieser Woche gesehen", so Glasner.

Die kommende Woche wird dann wie gewohnt mit einem freien Montag beginnen, sehr zur Freude von American-Football-Fan Glasner, denn in der Nacht von Montag auf Sonntag findet der Super Bowl statt. "Friseure und Fußballer haben montags immer frei. Ich werde auch den Super Bowl schauen, das ist der einzige Fernsehabend, zu dem ich mir auch mal Chips gönne", so Glasner. Um das Event komplett auskosten zu können, wäre ein Sieg gegen den VfL Wolfsburg aber Bedingung. "Hoffentlich dann mit 34 Punkten, dann ist der Super Bowl noch schöner."