Nach dem Sieg in Berlin will Eintracht Frankfurt den zaghaften Aufwärtstrend auch in der Europa League fortsetzen. Und es soll nicht die letzte Reise nach Sevilla in dieser Saison sein.

Als der Eintracht-Flieger am Dienstag abhob, hatten die Frankfurter Profis bereits den Traum vom nächsten Flug nach Andalusien mit an Bord. "Natürlich wünschen wir uns alle, bald noch einmal dorthin zu reisen", sagte Stürmer Rafael Borré vor dem Achtelfinal-Hinspiel in der Europa League am Mittwoch bei Betis Sevilla (18.45 Uhr im Audio-Livestream) schon mit Blick auf das Finale.

Allerdings ist es bis zum Endspiel am 18. Mai im Stadion des FC Sevilla noch ein weiter Weg für die Frankfurter. Schon die Hürde beim Tabellenfünften aus Spanien erscheint für die zuletzt vor allem durch fehlende Konstanz aufgefallene Eintracht ziemlich hoch - der zurückliegende Sieg in der Liga bei den tief in der Krise steckenden Berlinern von Hertha BSC (4:1) ist jedenfalls kein Maßstab, könnte aber zumindest etwas Rückenwind geben.

Leverkusen knackte Sevilla in der Gruppenphase

Das weiß auch Trainer Oliver Glasner, der sein Team noch vor dem Abflug an der heimischen Arena zum Abschlusstraining bat. "Wir müssen eine große Schippe drauflegen, um uns eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel zu schaffen", sagte der Österreicher, der sich dennoch zuversichtlich zeigt: "Das wird eine harte Nuss in Sevilla. Aber wir wollen uns mit den besten in der Europa League messen - dazu gehören Betis und wir."

Wie die Andalusier zu knacken sind, hat Bayer Leverkusen in der Gruppenphase gezeigt. In Sevilla holte Bayer ein 1:1, zu Hause gewannen die Rheinländer 4:0. Dadurch verwies Leverkusen die Mannschaft von Trainer Manuel Pellegrini auf den zweiten Platz, in der Zwischenrunde setzte sich Sevilla gegen Zenit St. Petersburg durch. Die Eintracht hatte diese Runde dank des Gruppensieges übersprungen.

Ultras kehren zurück

Wenn es nach der Statistik geht, spricht alles für ein Unentschieden. Betis hat bisher noch nie zu Hause gegen eine deutsche Mannschaft verloren, Frankfurt ist bislang in Spanien ungeschlagen. Mit einem Remis könnte Sebastian Rode, der nach Verletzungspause in die Startelf zurückkehren könnte, vor dem Rückspiel am Donnerstag kommender Woche gut leben. "Wir wollen vor allem ein gutes Ergebnis mit nach Frankfurt bringen", sagte der Kapitän: "Aber dafür müssen wir alles abrufen."

An der Unterstützung beim spanischen Pokalfinalisten soll es jedenfalls nicht liegen. Rund 3.000 Fans wollen mindestens mit nach Sevilla reisen. Sogar die Frankfurter Ultras unterbrechen ihren "Corona-Boykott", weil es in Spanien kaum noch Beschränkungen wegen der Pandemie gibt.