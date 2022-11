Eintracht-Spieler in Katar

Bei der Eintracht ein kongeniales Duo, in Katar Gegner im WM-Gruppenspiel. Bevor Daichi Kamada und Mario Götze am Mittwoch aufeinandertreffen, gibt es vor allem eins: Lobeshymnen aus beiden Lagern.

Videobeitrag Video Kamada fordert Götze, Trapp und Co. Video Bild © hessenschau.de Ende des Videobeitrags

Vor dem WM-Auftaktspiel zwischen Japan und Deutschland hat es sich Daichi Kamada nicht nehmen lassen, seine Vereinskollegen Mario Götze und Kevin Trapp ein wenig aufzuziehen. "Wir scherzen schon manchmal herum. Teams, die bei der WM in der Vorrunde ausscheiden, haben anschließend mehr Freizeit. Darum heißt es bei uns häufiger: Es ist ja toll, dass ihr bald etwas mehr Urlaub habt", sagte Frankfurts Kamada der Deutschen Presse-Agentur vor dem ersten Gruppenspiel an diesem Mittwoch (14 Uhr bei sportschau.de und im Ersten).

Kamada: "Götze wirklich Extraklasse"

Während Kamada bei Japan als gesetzt gilt, dürften Götze und Trapp bei Bundestrainer Hansi Flick zunächst auf der Bank Platz nehmen. Der 30 Jahre alte Götze wechselte in diesem Sommer von der PSV Eindhoven zur Eintracht, das Zusammenspiel der beiden Offensivakteure funktioniert prächtig.

Welche Rolle spielt Mario Götze in Katar? Bild © picture-alliance/dpa

"Mario ist einer der besten Typen, die ich kennenlernen durfte. Er ist auch als Spieler wirklich Extraklasse. Es macht einfach Spaß, mit ihm zu spielen. Und er macht auch vieles für mich einfacher", sagte der 26 Jahre alte Kamada, dessen Vertrag in Frankfurt zum Saisonende ausläuft – ein ablösefreier Abgang im Sommer droht.

Neuer über Kamada: "Schwer zu packen"

Götze, der 2014 zum WM-Finalheld von Rio de Janeiro wurde, ist nach fünf Jahren ins Nationalteam zurückgekehrt. Sein Teamkollege und Kapitän Manuel Neuer warnte die DFB-Elf vor Kamada, den er bestens aus der Bundesliga kennt. "Er ist ein sehr guter Spieler, der eine Position hat, die für uns gefährlich werden kann", so Neuer.

Daichi Kamada: "Unser Ziel ist das Viertelfinale" Bild © picture-alliance/dpa

"Er ist oft hinter den Spitzen und stößt auch vorne ganz in die Tiefe rein. Er bewegt sich in den gefährlichen Räumen, ist zudem sehr ballsicher und schwer zu packen. Und er ist technisch sehr versiert, kann mit beiden Füßen abschließen", so Neuer weiter.

Kamada: Zwölf Tore in 22 Spielen für die Eintracht

Kamada hat in dieser Spielzeit wettbewerbsübergreifend schon zwölf Tore in 22 Pflichtspielen erzielt, hinzu kommen fünf Vorlagen. Gegen Marseille (2:1) und Lissabon (2:1) schoss er in der Champions League entscheidende Treffer für die Eintracht. Da allerdings im Team mit Götze und dem Schweizer WM-Teilnehmer Djibril Sow.

Bester Mittelfeldspieler der Liga Darum ist Kamada der wahre Star der Eintracht Er schießt Tore, er grätscht, er übernimmt Verantwortung: Ein guter Fußballer war Daichi Kamada schon immer, seine Entwicklung in dieser Saison ist dennoch beachtlich. Eintracht Frankfurt freut’s. Die Frage ist nur: Wie lange noch? Zum Artikel

Am Mittwoch dann, im Nationalteam wohl offensiver aufgestellt als bei der Eintracht, geht's zum ersten Mal gegen Götze. "Ich denke, es ist eines der stärksten japanischen Teams, das bei einer WM bisher angetreten ist", sagt Kamada und ergänzt selbstbewusst. "Unser Ziel ist das Viertelfinale." Ein Auftaktsieg gegen Götze, Trapp und Co. wäre für dieses japanische Vorhaben eine gute Basis.