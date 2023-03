Im Streit um die Tickets für die Eintracht-Fans beim Spiel in Neapel geht es Schlag auf Schlag. Nun hat Eintracht-Vorstand Philipp Reschke angekündigt, dass man niemanden der "Gefahr behördlicher Willkür" aussetzen will und auf die Karten verzichtet. Trotzdem legt die Eintracht wieder Rechtsmittel ein.

Die Schlagzahl wird höher. Wenige Stunden nachdem die Präfektur Neapel ein neuerliches Verbot gegen Eintracht-Fans beim Champions-League-Achtelfinal-Rückspiel am Mittwoch beim SSC Neapel verkündet hatte, haben die Frankfurter reagiert. Erst am Sonntagnachmittag hatte die Präfektur untersagt, Eintrittskarten an Menschen mit Wohnsitz in Frankfurt zu verkaufen.

Eine neue Version. Denn den ersten Vorstoß aus Neapel, sogar allen Einwohnern Deutschlands Karten für das Spiel vorzuenthalten, hatte das dortige Verwaltungsgericht am Samstag einkassiert. Der neuerliche Vorstoß brachte die Eintracht am späten Sonntagabend nun ziemlich in Rage.

"Der neue Erlass ist in Inhalt und Begründung nicht minder rechtswidrig und zudem auch völlig untauglich, weil zwei Drittel unserer Fans bekanntermaßen aus der Rhein-Main-Region und nicht aus Frankfurt kommen", sagte Vorstand Reschke. Es gäbe Wege, diesen Erlass faktisch zu umgehen und Teile der Fans in Stadion zu bringen, so Reschke weiter. "Aber wir lassen uns nicht in Postleitzahlengebiete aufspalten."

Eintracht will "behördliche Willkür" durch Kartenverzicht verhindern

Die Eintracht befürchtet, dass die eigenen Fans – nach dem neuerlichen Erlass der italienischen Behörden – in die Mühlsteine der Präfektur von Neapel geraten könnten. Reschke: "Wir möchten niemanden vor Ort der offensichtlichen Gefahr behördlicher Willkür aussetzen, wie wir sie jetzt seit dem Hinspiel in beispielloser Form mit allen Verantwortlichen in Neapel erleben. Daher werden wir auf das Auswärtskontingent vollständig verzichten, sollte sich an der Verfügungslage nicht wider Erwarten noch kurzfristig etwas ändern."

Die Führungsebene der Eintracht setzt so oder so ein Zeichen gegen das Vorgehen der italienischen Behörden – die Eintracht-Delegation wird denkbar klein ausfallen. So fliegen weder Eintracht-Vorstandssprecher Axel Hellmann noch Vereinspräsident Peter Fischer nach Neapel. Vom Vorstand sind lediglich Markus Krösche und Justiziar Reschke in Neapel dabei.

Die Eintracht wird weiterhin den Rechtsweg bestreiten, sprich gegen die neuerliche Verfügung der Präfektur Neapel Rechtsmittel einlegen. Doch die Hoffnung, die eigenen Fans doch noch ins Stadion des SSC Neapel zu bringen, schwindet, auch aufgrund der immer knapper werden Zeit bis zum Spiel am Mittwoch (21 Uhr). Reschke: "In Anbetracht der Zeit geht es jetzt vor allem ums Prinzip und um die Zukunft."