Nach dem Rückrunden-Auftakt-Sieg gegen Freiburg gastiert die Eintracht nun in Bremen. Ein Ausfall könnte bei den Frankfurtern zu einer System-Umstellung führen.

Eintracht Frankfurt reist am Samstag (18.30 Uhr) zu Werder Bremen und will vor den Top-Spielen gegen Dortmund, Leipzig und Gladbach am besten dreifach punkten. Die Bremer sind jedoch bis in die Haarspitzen motiviert.

Die Ausgangslage

Beide Teams sind mit einem Erfolgserlebnis in die Rückrunde gestartet. Während die Eintracht einen 3:1-Sieg gegen Freiburg feiern konnte, gewannen die Bremer zum Auftakt im neuen Jahr mit 1:0 gegen Hannover. Nicht die einzige Parallele. Beide Teams waren zudem zum Ende der Hinrunde alles andere als blendend in Form, die Pause kam sowohl für die Hessen als auch für die Bremer zum richtigen Zeitpunkt. Da das Team von Trainer Florian Kohfeldt vor der Saison recht offensiv das Ziel Europacup ausgerufen hat, stehen die Hanseaten schon leicht unter Druck. Ein Sieg gegen die Eintracht ist beinahe Pflicht, soll der Kontakt an die obere Tabellenregion nicht verloren werden. Auch deswegen sind die Bremer enorm motiviert.

Für die Frankfurter wäre ein Sieg eine gute Basis für die kommenden Wochen. Denn danach geht es für das Team von Trainer Adi Hütter von einem Top-Spiel in das nächste. Zudem wollen die Hessen Revanche für die knappe 1:2-Pleite in der Hinrunde nehmen.

Das Personal

"Es gibt nur einen Gelson Fernandes", erklärte Eintracht-Trainer Adi Hütter vor dem Spiel gegen Bremen – und genau der fehlt. Der Schweizer muss aufgrund einer Gelbsperre passen. Ansonsten stehen dem Coach der Frankfurter nahezu alle Profis zur Verfügung. Auch Mijat Gacinociv. Der Offensiv-Allrounder konnte unter der Woche das erste Mal wieder richtig trainieren und steht gegen Werder im Kader. Gut möglich, dass ihn Hütter sogar direkt von Beginn an spielen lässt.

Noch nicht rechtzeitig fit sind Timothy Chandler und Lucas Torro. Nach seinem Wechsel zu UANL Tigres in Mexiko steht auch Carlos Salcedo der Eintracht nicht mehr zur Verfügung. Der Innenverteidiger hatte jedoch auch schon gegen Freiburg gefehlt.

Bild © hessenschau.de

Werder-Coach Kohfeldt kann genau wie Hütter fast aus dem Vollen schöpfen. Bei den Hanseaten fehlt - neben den Langzeitverletzten Fin Bartels und Aron Johannsson - nur Yuya Osako. Der Japaner weilt mit seiner Nationalmannschaft beim Asien-Cup.

So könnte Bremen spielen: Pavlenka – Gebre Selassie, Langkamp, Moissander, Augustinsson – Bargfrede – M. Eggestein, Klaassen – J. Eggestein, Rashica, Kruse

Das sagen die Trainer

Adi Hütter: "Ein 0:0 wäre sicher außergewöhnlich für dieses Spiel. Die Bremer sind sehr heimstark und haben ein tolles Publikum. Uns erwartet ein offensiver Gegner, der ein sehr gutes erstes Rückrunden-Spiel gemacht hat. Deswegen sind wir gewappnet. Wir müssen Lösungen finden, sind aber in der Lage, dort zu gewinnen."

Florian Kohfeldt (Werder Bremen): "Am Samstagabend muss das Stadion brennen. Ich hätte gerne ein Spektakel. Wichtig ist, dass wir gewinnen. Wenn wir 7:6 gewinnen, nehme ich das aber auch. Die Eintracht hat viele verschiedene Charakteristika – und das macht sie auch so stark. Insgesamt hat das Team eine gute Mischung."

Auf diese Spieler gilt es zu achten

Sollte die Eintracht wie erwartet gegen Bremen das System ein wenig ändern, rücken gleich zwei Frankfurter Spieler in den Fokus: Jonathan de Guzman und Mijat Gacinovic. Beide standen gegen Freiburg nicht in der Startelf und könnten gegen Bremen hinter einer Doppelspitze zusammen im offensiven Mittelfeld vor Sebastian Rode agieren. Durch mehr Präsenz in der Zentrale, wäre es möglich, dass sich dadurch auch das Spiel der Hessen ändert. Stichwort: mehr Ballkontrolle, weniger lange Pässe.

Bei Gegner Werder Bremen dreht sich in der Offensive nahezu alles um Max Kruse. Der Ex-Nationalspieler ist der Dreh- und Angelpunkt im Angriff des Tabellen-Neunten. Das Gute aus Frankfurter Sicht: Nur gegen die Bayern (12 mal) und den BVB (9 mal) verlor Kruse häufiger als gegen die Eintracht (8 mal). Dazu kommt: In 15 Spielen erzielte Bremens Nummer zehn nur einen Treffer gegen die Hessen. Der Kruse-Effekt könnte also gut sein für die Hütter-Elf. Hat die Frankfurter Defensive den Werder-Stürmer auch am Samstag im Griff, wäre ein wichtiger Schritt in Richtung Auswärtserfolg getan.

Die Statistik des Spiels

Eigentlich könnte es für die Eintracht am Samstag heißen: Offensive pur ohne große Absicherung! Der Grund dafür: Die Frankfurter kassierten in dieser Saison noch kein einziges Kontertor. Dazu ist Werder Bremen eins von nur drei Bundesliga-Teams, das selbst noch keinen einzigen Treffer nach einem Konter erzielte. Da kann am Samstag ab 18.30 Uhr ja eigentlich nichts schief gehen. Oder?