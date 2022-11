Eintracht Frankfurt hat zuletzt begeisternde Spiele gezeigt. Doch Trainer Oliver Glasner sieht noch "viel Luft nach oben". Zwei Schlüsselspieler drohen jedoch, für die Partie bei Mainz 05 auszufallen.

Audiobeitrag Audio Die Eintracht-Pressekonferenz vor dem Spiel in Mainz Audio Bild © Imago Images Ende des Audiobeitrags

Ein denkwürdiges Eintracht-Jahr geht am Sonntag zuende: Beim 1. FSV Mainz 05 bestreiten die Hessen ab 15.30 Uhr das letzte Pflichtspiel des Jahres 2022, bevor es in die WM-Pause geht.

"Inkonsequentes Verteidigen" nervt Glasner

Die Frankfurter fahren mit mächtig Rückenwind zum Nachbarschaftsduell, nachdem das 4:2 gegen Hoffenheim zuletzt die Fans nicht nur aufgrund des Ergebnisses verzückt hatte. Denn das Team sprühte nur so vor Spielfreude. "Wir wollen an die Leistungen, die wir gezeigt haben, noch mal anschließen und am besten noch einen draufpacken", sagte Trainer Oliver Glasner auf der Pressekonferenz am Freitag.

Nach dem Achtelfinal-Einzug in der Champions League und einer berauschenden Fußballnacht im Stadtwald noch einen draufpacken? Klingt fast wie eine Drohung an den Gegner. Aber der Coach sieht nach dem Hoffenheim-Spiel tatsächlich noch "viel Luft nach oben", ihm fehlte die Konstanz über die gesamte Spielzeit. Und auch die Gegentreffer wurmten den Österreicher: "Wir haben den Gegner zu einfach wieder ins Spiel kommen lassen durch inkonsequentes Verteidigen."

Einsätze von Rode und Jakic fraglich

Ein Selbstläufer wird es für die Eintracht in Mainz also keineswegs, auch wenn die Gastgeber in dieser Saison erst einen Heimsieg verbuchen konnten. "Sie haben eine ganz klare Spielanlage: kompakt, aggressiv, blitzschnell in die Spitze", so Glasners Analyse. "Es wird noch mal eine richtige Herausforderung für uns, aber wir sehen uns gut gerüstet."

Allerdings muss Eintracht Frankfurt möglicherweise auf zwei Spieler verzichten, die sich zuletzt besonders hervorgetan haben: Mittelfeldmann Sebastian Rode hat weiterhin Probleme mit der Wade, Abwehrchef Kristijan Jakic hat nach einem Schlag auf den Knöchel noch Schmerzen. Ob die beiden einsatzfähig sind, wird sich laut Glasner beim Abschlusstraining am Samstag entscheiden.

So könnte Eintracht Frankfurt bei Mainz 05 spielen: