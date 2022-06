Eintracht Frankfurt könnte an einem echten Transfercoup arbeiten. Einem Bericht zufolge ist WM-Held Mario Götze in den Fokus der Hessen geraten.

Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt ist nach einem Bericht der Sport Bild am WM-Siegtorschützen von 2014 Mario Götze interessiert. Erste Gespräche zwischen dem 30-Jährigen und dem Fußball-Bundesligisten soll es demnach bereits gegeben haben. "Gerüchte kommentieren wir für gewöhnlich nicht. Das handhaben wir auch in diesem Fall so", sagte Eintracht-Medien-Chef Jan Strasheim am Freitag auf dpa-Nachfrage.

Götze steht noch bei der PSV Eindhoven bis 30. Juni 2024 unter Vertrag, er soll aber eine bis Juli geltende Ausstiegsklausel über vier Millionen Euro haben. Mit der PSV und dem scheidenden Trainer Roger Schmidt hatte der Weltmeister von 2014 den niederländischen Pokal gewonnen und war in der Meisterschaft Zweiter geworden, nur zwei Zähler hinter Meister Ajax Amsterdam. Schmidt trainiert kommende Saison Benfica Lissabon und soll Medienberichten zufolge Götze gerne mit nach Portugal nehmen wollen.