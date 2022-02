Eintracht Frankfurt verliert gegen Bayern München das vierte Heimspiel in Folge und versinkt im Mittelmaß. Die Hessen sind engagiert, aber viel zu ungefährlich. Die besten Szenen gibt es vor dem Anpfiff. Die Analyse in fünf Punkten.

Eintracht Frankfurt verliert mit 0:1 (0:0) gegen Bayern München und steckt damit auf Platz zehn der Bundesliga-Tabelle fest. Das Tor des Tages erzielte Leroy Sané vier Minuten nach seiner Einwechslung (71.).

1. Es gibt Wichtigeres als Fußball

Es klingt abgedroschen. Aber die Eintracht machte vor dem Duell mit dem FC Bayern klar, dass Fußball doch nur eine Nebensache ist. In Zeiten von Krieg in Europa setzten die Hessen ein Zeichen für Frieden und drückten gleich mehrfach ihre Solidarität mit der Ukraine aus. Das Stadion leuchtete in den ukrainischen Nationalfarben Blau und Gelb, den Videowürfel zierten Friedenstauben, beim Einlaufen der Mannschaften wurde eine eindeutige Botschaft eingeblendet: "Stop it, Putin".

"Gegen den Krieg. In Frieden und Eintracht." So lautete das Motto des Abends. Klingt selbstverständlich, ist es aber offenbar leider nicht. So oder so: Abseits des Platzes fand die Eintracht wieder einmal die richtigen Worte.

Das Motto des Abends: In Frieden und Eintracht. Bild © picture-alliance/dpa

2. Eintracht startet ohne Stürmer

Auf dem Platz entschied sich Trainer Oliver Glasner wie schon im Hinspiel für eine sehr defensive Herangehensweise. Vor einer rein auf Abwehrarbeit eingestellten Fünferkette und der Doppelsechs Djibril Sow und Ajdin Hrustic agierten mit Filip Kostic, Jesper Lindström und Startelf-Debütant Ansgar Knauff gerade einmal drei gelernte Offensiv-Kräfte. Bei genauerem Hinsehen fällt auf: Einen echten Stürmer suchte man in der Anfangsformation vergeblich.

Die Idee dahinter: Die Eintracht, die die Räume geschickt engmachte, hoffte auf Ballgewinne im Mittelfeld und schnelles Umschalten. Kostic, Lindström und Knauff haben Speed und sollten gegen die aufgerückten Bayern genau diesen ausnutzen. "Wir haben das taktisch gut gemacht, mit der Leistung bin ich einverstanden", lobte Trainer Glasner nach dem Abpfiff. Das Problem dabei: Punkte ist dieses Lob nicht wert. Und dafür gab es am Samstagabend zwei einfache Gründe.

3. Tuta macht den entscheidenden Fehler

Der erste: In der Abwehr, die im Gegensatz zu den Vorwochen einen konzentrierten und konsequenten Auftritt hinlegte, gab es genau einen Fehler zu viel. Beim entscheidenden Angriff der Gäste aus München stürmte Tuta etwas zu übermotiviert auf den ballführenden Joshua Kimmich zu und öffnete damit ungewollt die Lücke für den in die Tiefe startenden Sané. Dieser bedankte sich und überwand den bis dahin überragenden Frankfurter Keeper Kevin Trapp. "Tuta hat ein fantastisches Spiel gemacht, aber da braucht er mehr Geduld", fasste Trainer Glasner die entscheidende Szene zusammen.

Ein Gegentreffer, der gleich doppelt ärgerlich war. Zum einen wäre er leicht zu verteidigen gewesen, zum anderen dämpfte er die eigentlich gute Leistung der Defensive doch erheblich. Die vielbeinige Eintracht-Defensive bot den Bayern Paroli und stellte die prominente bayrische Angriffsreihe durchaus vor Probleme. Allen voran Torwart Trapp zeigte wieder einmal seine besondere Klasse, alles halten kann aber auch er nicht.

4. Die Offensive bleibt das Problem

Das große Sorgenkind - und damit Grund Nummer zwei für die Pleite - ist jedoch weiterhin die Offensive. Nach dem zwischenzeitlichen Hoch im Endspurt der Hinrunde geht inzwischen im Spiel nach vorne wieder herzlich wenig. In den vergangenen fünf Spielen blieb die Eintracht insgesamt viermal ohne eigenen Treffer, vor allem im letzten Drittel klappt fast nichts. "Wir müssen uns eingestehen, dass wir gerade nicht für ein Torspektakel gut sind", sprach Glasner die Probleme offen an. Da ein echter Goalgetter fehlt und zu viele falsche Entscheidungen getroffen werden, ist die Eintracht im Angriff einfach zu ungefährlich.

Hinzukommt, dass die Hessen in den entscheidenden Duellen den Bayern körperlich oft unterlegen waren. Lindström und Joker Jens Petter Hauge verloren in aussichtreicher Position und trotz Vorsprungs Laufduelle gegen Niklas Süle und Dayout Upamecano so eindeutig, dass die fehlende Wucht im Kader erneut sehr deutlich sichtbar wurde. Die Eintracht war engagiert und versuchte alles, die Qualität im Sturm reichte gegen diese Bayern aber einfach nicht aus.

5. Raus aus der Krise?

Und so fiel das Fazit der Partie dann auch zweigeteilt aus. Trainer Glasner und Sportvorstand Markus Krösche attestierten der Mannschaft zwar unisono eine Leistungssteigerung im Vergleich zu den Partien in Köln (0:1) oder gegen Wolfsburg (0:2). Glasner sprach sogar davon, "die Talsohle durchschritten zu haben". Wie genau die Hessen die mangelnde Durchschlagskraft in der Offensive beheben wollen, bleibt jedoch ein Rätsel.

"Im Spiel nach vorne fehlt uns der letzte Punch, da haben wir viel Luft nach oben", kritisierte Krösche und lieferte den einzigen Ausweg aus der Misere gleich mit: "Das geht nur mit Training, Training, Training. Wir müssen daran arbeiten." Damit anfangen kann die Eintracht jedoch erst am Dienstag. Coach Glasner gab seinem Team nach der Niederlage zwei Tage frei.