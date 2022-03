Eintracht zeigt Präsenz in der Region

Eintracht Frankfurt hat die Kampagne "Eintracht in der Region" gestartet. Damit wollen die Hessen den Kontakt zu ihrer hessischen Heimat pflegen – und Amateurklubs unter die Arme greifen.

Eintracht-Vorstandssprecher Axel Hellmann

Gerade wurde Eintracht Frankfurt mit dem FC Barcelona ein schillernder Gegner im Europacup zugelost, zu Beginn der Länderspielpause aber standen bei den Hessen die Amateurklubs aus der Heimatregion im Fokus. Mit dem Start der Kampagne "Eintracht in der Region" will Eintracht Frankfurt den hessischen Amateurfußball unterstützen und die Verbindung zur Heimat stärken.

"Eintracht Frankfurt ist als emotionales Aushängeschild der Region bekannt", sagte Eintracht-Vorstand Axel Hellmann am Montag. "Aber auch wir haben in den vergangenen zwei Jahren darunter gelitten, nicht mit unseren Fans und den Menschen aus Frankfurt und dem Umland in Kontakt treten zu können."

Drei Testspiele der Profis

Mit der Aktion setze man ein Zeichen, dass "bei allen Internationalisierungsbestrebungen das Gebiet zwischen Kassel und Aschaffenburg, zwischen Fulda und Siegen unsere Basis bleibt – und eine Beziehung, die wir pflegen müssen", so Hellmann weiter.

Mit der Aktion greift die Eintracht Amateurvereinen unter die Arme, die besonders von den Auswirkungen der Coronapandemie betroffen waren. Flaggschiff der Aktion ist dabei die Eintracht-Traditionself, die nun gegen zehn Mannschaften aus der Region antreten wird. Über 200 Vereine hatten sich als Gegner der Traditionself beworben.

Bouffier ist Schirmherr

Auch die Eintracht-Profis der Männer und Frauen werden in der Sommerpause je drei Freundschaftsspiele in der Region bestreiten, um die Partien herum gibt es auch Aktionen der Eintracht-Frankfurt-Fußballschule. Die Einnahmen der Spiele gehen an die Vereine. Partner der Aktion ist Lotto Hessen.

"Als Schirmherr freue ich mich sehr über den Startschuss der Aktion", so Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU). "Damit werden das hessische Vereinsleben und die Verbundenheit mit der Region gestärkt. Die Aktion steht nicht nur für sportliche Emotionen, sondern für Zusammenhalt und ein starkes Miteinander, das weit über die Grenzen des Fußballplatzes hinausreicht."