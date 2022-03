Eintracht Frankfurt besiegt eine erschreckend schwache Hertha und fragt sich: Ist das endlich die Wende zum Guten? Oder nur eine Ausnahme? So oder so kommt der Erfolg genau zum richtigen Zeitpunkt. Die Analyse in fünf Punkten.

Videobeitrag Video Die komplette Eintracht-PK nach dem Spiel bei Hertha BSC Video Bild © hessenschau.de Ende des Videobeitrags

Eintracht Frankfurt kann in der Bundesliga ja doch noch gewinnen. Beim 4:1-Sieg bei Hertha BSC am Samstag treffen für die Hessen Ansgar Knauff (17.), Tuta (48.), Jesper Lindström (56.) und Rafael Borré (63.). Das einzige Berliner Tor erzielte Davie Selke (61.).

1. Vom Start weg einfach besser

Was wurde nicht vor der Partie gerätselt: Wie hat die Eintracht die vergangenen Spiele weggesteckt? Wie schaut's aus mit dem Selbstbewusstsein der angeschlagenen Hessen? Und dazu die bange Hoffnung, dass die Frankfurter nicht schon wieder den Aufbaugegner für einen taumelnden Bundesligisten geben. Die Antwort darauf ab Minute eins: volle Offensive, viel Kreativität, viele Chancen, Lust auf Kicken.

Zu keinem Zeitpunkt der Partie standen sich zwei ebenbürtige Gegner auf dem Rasen gegenüber, die Eintracht machte vom Start weg klar, dass die Negativ-Serie jetzt aber langsam auch mal lang genug war und in Berlin alles besser werden soll. Vier Treffer waren da am Ende nicht nur folgerichtig, sondern auch in der Höhe verdient. "Ich bin sehr zufrieden. Wir waren von Beginn an sehr gut im Spiel", lobte Trainer Oliver Glasner daher auch völlig zurecht.

Audiobeitrag Audio Eintracht überrollt Hertha Audio Bild © Imago Images Ende des Audiobeitrags

2. Es läuft viel - über beide Seiten

Dabei lief - und das ist für Anhänger des hessischen Bundesligisten etwas radikal Neues - viel über beide Seiten im Spiel. Ja, wirklich, beide Seiten. Winter-Neuzugang Ansgar Knauff machte als rechter Außenverteidiger ordentlich Alarm, köpfte den Führungstreffer selbst und bereitete den zweiten Treffer der Frankfurter mit vor. Die Eintracht hat auf einmal eine Flügelzange, Filip Kostic musste in Berlin endlich nicht alles selbst übernehmen.

Den Treffer von Knauff bereitete Kostic aber dennoch vor. Und überhaupt: Vier Torschützen - neben Knauff noch Tuta, Lindström und Borré - trafen für die Hessen, dazu gab es drei verschiedene Assist-Geber. Die Eintracht kann, das bewies sie in Berlin mit Nachdruck, extrem unberechenbar sein. Und sie zeigte, was in einer guten Form alles möglich ist. Oder besser: was noch alles möglich sein kann in dieser Saison.

3. Lindström mit der Erlösung

Wer bei Punkt zwei eben konzentriert mitgelesen hat, dem ist aufgefallen, dass in der Aufreihung der Torschützen auch der große Torchancen-Pechvogel der vergangenen Wochen aufgelistet war: Lindström. Auch gegen Berlin hatte der Däne mehrere gute Möglichkeiten, ließ aber besonders im ersten Abschnitt alles liegen, was ihm seine Kollegen so glänzend vorbereiteten.

In der zweiten Hälfte folgte dann endlich die Erlösung für den einmal mehr so fleißigen Lindström. Die schwerste Chance brachte der 22-Jährige im Tor unter. Aus 35 Metern bugsierte der Däne den Ball per Direktschuss ins verwaiste Hertha-Tor - und darf sich endlich wieder nach einem Spiel "Torschütze" nennen. Zeit wurd's.

4. Schwach, schwächer, Hertha

Zu der Analyse dieses Spiels gehört aber auch der Umstand, dass die gastgebende Hertha beängstigend schwach war. Die Eintracht konnte machen, was sie wollte, Gegenwehr gab es so gut wie keine. Auf Bundesliga-Niveau agierten die Berliner nicht. Das wirft im Umkehrschluss daher aber auch die Frage auf, wie viel Aussagekraft dieser Sieg der Frankfurter hat.

Gelang nun also wirklich der erhoffte Befreiungsschlag? War das die ersehnte Wende? Oder wurde der Erfolg nur eingefahren, weil der Gegner so schwach war? Die Antwort darauf dürften die kommenden Wochen geben, wenn die Eintracht durch die Europa League gleich mehrere richtungsweisende Partien in kurzer Folge hat. "Für uns ist jetzt die Crunchtime eingeläutet", gab Glasner bereits die Richtung vor.

Stimmen zum Eintracht-Sieg in Berlin "Jetzt ist die Crunchtime eingeläutet" Die Erleichterung nach dem deutlichen Sieg bei Hertha BSC war groß im Lager von Eintracht Frankfurt. Die Hessen tanken Selbstvertrauen vor der Europa League. Die Stimmen zum Spiel. Zum Artikel

5. Mit Selbstvertrauen nach Sevilla

So oder so kam dieser Sieg aber dennoch zum absolut besten Zeitpunkt. Am Mittwoch steht das Hinspiel im Europa-League-Achtelfinale in Sevilla an. Betis ist aktuell Dritter in der Primera Division, es wartet also eine knackige Aufgabe auf die Frankfurter. Und so eine Aufgabe geht man eben gerne mit einem 4:1-Sieg im Rücken an. "Wir haben ein wunderschönes Spiel in Sevilla vor der Brust, dafür haben wir das gesamte letzte Jahr und in der Hinrunde gearbeitet. Darauf konzentrieren wir uns jetzt", erklärte Keeper Kevin Trapp.

Trainer Glasner sah es ähnlich: "Diese Partie hilft jetzt vor dem Sevilla-Spiel. Selbstvertrauen kann man mit nichts ersetzen. Wir freuen uns sehr auf das Spiel in Spanien." Und wie viel der Sieg wert war und zu was diese Eintracht-Mannschaft in dieser Saison noch zu leisten im Stande ist, dürfte man dann sehr wahrscheinlich schon bei diesem Spiel am Mittwoch sehen.