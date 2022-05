Der nächste Leihspieler schließt sich Eintracht Frankfurt fest an: Nach Jens Petter Hauge erhält auch Kristijan Jakic einen langfristigen Vertrag.

Audiobeitrag Audio Eintracht zieht Kaufoption bei Jakic Audio Bild © Imago Images Ende des Audiobeitrags

Eintracht Frankfurt hat den kroatischen Nationalspieler Kristijan Jakic fest verpflichtet. Wie die Hessen am Sonntag mitteilten, erhält der bislang von Dinamo Zagreb ausgeliehene Mittelfeldspieler "nach aktivierter Kaufoption" einen Vertrag bis 2026.

Über die Ablösesumme machte die Eintracht keine Angaben. Schätzungen zufolge soll sie bei gut drei Millionen Euro liegen.

Finaleinsatz als Einwechselspieler

In der abgelaufenen Bundesliga-Saison lief der Kroate 26 Mal für die Eintracht auf und erzielte beim spektakulären 5:2 gegen Leverkusen in der Hinrunde sein erstes und bislang einziges Bundesliga-Tor. In der so erfolgreichen Europa-League-Spielzeit brachte es Jakic auf zwölf Einsätze. Auch im Finale in Sevilla gegen die Rangers war er dabei, als er kurz vor Ende der regulären Spielzeit für Sebastian Rode eingewechselt wurde.

Bereits am Samstag hatte die Eintracht die feste Verpflichtung von Jens Petter Hauge bekanntgegeben, der zuvor aus Mailand ausgeliehen war. Beim Norweger ist die Ablösesumme allerdings deutlich größer als bei Jakic - nach hr-Informationen liegt sie bei sieben Millionen Euro.