Für Eintracht Frankfurt werden die kommenden Tage und Wochen wegweisend. In der Bundesliga muss möglichst bald ein Erfolgserlebnis her. In der Europa League hofft Trainer Oliver Glasner auf Gänsehaut.

Ein Stimmungsbild im Umfeld von Eintracht Frankfurt zu zeichnen, ist derzeit wahrlich nicht einfach. Die jüngsten Auftritte in der Bundesliga (0:1, 0:1, 0:2) versprühten nicht gerade Aufbruchstimmung im Hessenland. Die Eintracht ist zu ungefährlich, zu fehlerbehaftet, kurz: Die Eintracht ist graues Liga-Mittelmaß. Andererseits hat die Auslosung des Achtelfinals in der Europa League eine gewisse Euphorie entfacht, der sich selbst die Verantwortlichen im Klub nicht gänzlich verschließen konnten.

"Ich freue mich riesig drauf", gab Trainer Oliver Glasner zu, der kurz vor dem Achtelfinal-Hinspiel bei Betis Sevilla (Mittwoch, 19.45 Uhr) nicht umhinkam, sich gleich zwei Spiele der Spanier auf dem heimischen TV-Gerät anzuschauen. "Ich habe mir am Sonntag das Derby angeschaut – und da war das Stadion voll. Betis gegen Sankt Petersburg war auch fast ausverkauft. Da habe ich schon beim Zuschauen der Spiele richtig Lust auf unseres bekommen", sagte der Österreicher am Donnerstag. Wohlgemerkt: auf der Pressekonferenz zum Auswärtsspiel bei Hertha BSC am Samstag (15.30 Uhr). Dabei kümmere er sich sonst immer nur um den kommenden Gegner, fügte er fast schon entschuldigend an.

Zwischen Gänsehaut und Hertha BSC

Glasners Vorfreude rührt vor allem von den vollen Stadien in Spanien. In Sevilla werden die Ultras nach zweijähriger Abstinenz wieder dabei sein. Für das Rückspiel in Frankfurt am 17. März hofft die Eintracht darauf, ihr Rund ebenfalls wieder komplett füllen zu dürfen. "Das sind die Momente, von denen du dann deinen Enkelkindern erzählst", sagte Glasner, der schon beim Gedanken an eine volle Europapokal-Hütte Gänsehaut bekam.

Etwas weniger aufregend, dafür umso wichtiger wird am Samstag das tägliche Brot Bundesliga in Berlin. In der Hauptstadt trifft das schlechteste Team der Rückrunde (Hertha) auf das drittschlechteste (Eintracht). Während die Hessen 2022 erst einen Sieg eingefahren haben, warten die Berliner um Ex-Eintracht-Sportvorstand Fredi Bobic noch immer auf das erste Erfolgserlebnis des Jahres.

Mal eine Großchance nutzen

Glasner geht das Spiel mit dem gebotenen Respekt, aber auch dem nötigen Selbstvertrauen an. "Sie haben mehr Qualität in ihren Reihen, als sie die Saison bisher gezeigt haben. Wir sind gewarnt, auch wenn ihre Ergebnisse nicht gestimmt haben", so der 47-Jährige. Die Eintracht fahre aber natürlich auch nach Berlin, um zu gewinnen.

Dafür müssen die Hessen aber mehr Tore schießen als zuletzt. In sieben Spielen netzten die Hessen dieses Jahr nur sechs Mal. Bei der zweitschlechtesten Abwehr der Liga soll die Quote verbessert werden. Glasners Wunsch: "Wir haben in jedem Spiel die erste Großchance. Es wäre gut, wenn die mal reingeht. Dann löst sich der Knoten vielleicht."

Ohne Rode, ohne Lenz

Verzichten müssen die Hessen am Samstag auf den verletzten Kapitän Sebastian Rode und den gelbgesperrten Christopher Lenz. Dafür kehrt Kristijan Jakic nach abgesessener Sperre wieder zurück ins Team. Hinter Rechtsverteidiger Danny da Costa steht wegen Schambein-Problemen noch ein Fragzeichen.

Berlin, Betis, Bochum, Betis, Leipzig: Der Terminkalender der Eintracht ist im März gut gefüllt. "Wir haben ein heftiges Programm vor der Tür, knackige Tage, auf die wir uns freuen", meinte Glasner. Eine Niederlage in Berlin könnte der Stimmung vor dem Europa-League-Achtelfinale aber einen ordentlichen Dämpfer verleihen.