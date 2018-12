Nicht nur sportlich läuft es bei Eintracht Frankfurt, auch aus wirtschaftlicher Sicht schaut der Bundesligist auf ein höchst erfolgreiches Jahr 2018 zurück. Nach vorne geht der Blick trotzdem sorgenvoll.

Eigentlich müsste der Mann aus dem Strahlen gar nicht mehr heraus kommen. "Das war das bislang beste Jahr in der Geschichte der Eintracht", sagt Vorstandsmitglied Axel Hellmann. "Und zwar nicht nur, weil wir einen Titel geholt haben." Und in der Stimme des Eintracht-Vorstands, der einst selbst als Fan bei Wind und Wetter im zugigen G-Block stand, schwingt zurecht etwas Stolz mit. "Wir haben auch wirtschaftliche Bestmarken aufgestellt."

Über eine Million Fans pilgerten zu den 21 Heimspielen in den Stadtwald. Das entspricht einem Zuschauerschnitt von knapp 49.000. In den sozialen Netzwerken knackt die Eintracht eine Reichweiten-Bestmarke nach der anderen. Und im Merchandising wurden stolze vier Millionen Euro mehr erwirtschaftet als im vergangenen Jahr. Keine Frage: Eintracht Frankfurt boomt.

Hoffen auf Milde nach Marseille

Doch die Attraktivität des Klubs hat für Axel Hellmann neben sportlichen und wirtschaftlichen Faktoren noch ein drittes, wichtiges Standbein: den gesellschaftlichen Wert. "Die Positionierung in bestimmten Themen wie Haltungsfragen gegen Rechtspopulismus gehört zwingend zur Wahrnehmung von Eintracht Frankfurt." Und auch die sorgt für einen nicht enden wollenden Mitgliederboom, der "größer als bei jedem anderen Bundesligaklub ist", so Hellmann. Und trotzdem gehen der Eintracht mit Blick auf das neue Jahr die Themen nicht aus. Auch nicht die unangenehmen.

"Die Ereignisse von Rom werden uns sofort in 2019 beschäftigen", blickt Hellmann mit Sorgen auf die Verhandlung bei der UEFA am 10. Januar. Eine kleine Gruppe aus dem Eintracht-Block hatte beim Europa-League-Auswärtsspiel in Rom mal wieder für Fassungslosigkeit gesorgt, die Sanktionen könnten deftig sein. Dennoch will Hellmann für ein möglichst mildes Strafmaß sorgen. "Uns ist ja quasi schon ein Spiel genommen worden, bei dem unsere Fans dabei sein wollten", argumentiert Hellmann mit Blick auf das Geisterspiel Mitte September in Marseille. Zudem sei das Spiel in Rom ein "sicherheitsorganisatorisches Desaster" gewesen. "So macht Fußball keinen Spaß mehr."

Härtere Linie nach Rom-Randale kein Thema

An der grundlegenden dialogischen Ausrichtung des Klubs in Sachen Fanthemen will man bei der Eintracht trotzdem und mehr denn je festhalten. "Wir sind zu der Erkenntnis gekommen, dass unsere Weg der richtige ist, weil er praktisch ohne Alternative ist. Das, was in Rom in einer kleinen Gruppe passiert ist, wird vom Rest der Fans missbilligt", so Hellmann. Der Verein werde den Dialog mit Fanbeirat und Ultras weiter pflegen. "Denn aus meiner Sicht ist das Verhältnis intakt."

Eine Verschärfung der Sicherheitsvorkehrungen sei genauso wenig wirkungsvoll wie ein Aussperren bestimmter Fangruppen. "Wir können die Verantwortung nicht am Stadiontor abgeben", sagt Hellmann. "Daher werden wir in kleinen Schritten Realpolitik machen müssen."

In Rom zeigten sich einige Eintracht-Fans nicht von ihrer besten Seite. Bild © Imago

Bau der neuen Geschäftsstelle verzögert sich

Sehr real sind auch die schwierigen Verhandlungen bezüglich der geplanten Stadionübernahme von der Stadt Frankfurt. Das Modell eines gewerblichen Mietvertrags würde im Römer zwar auf Gegenliebe stoßen, doch dafür hakt es an anderen Stellen. "Was in diesem Stadion macht die Eintracht, welche Betriebsaufgaben wird die Stadt weiter übernehmen?", lautet eine der Fragen, die Hellmann gern geklärt hätte. "Wir laufen auf eine Einigung in grundsätzlichen Fragen zu, aber bei wirtschaftlichen Fragen liegen wir noch weit auseinander." Die Stadionfrage sei daher "das dickste Brett, das wir 2019 zu bohren haben".

Da hilft es nicht, dass den Eintracht-Vorstand ein anderes Thema weit mehr beschäftigt als ihm lieb wäre: der Bau der neuen Geschäftsstelle auf dem Gelände der ehemaligen Tennisakademie im Schatten des Stadions, mit dem eigentlich längst hätte begonnen werden sollen. "Seit März gibt es eine Einigung mit dem Erbpachtvertrag. Uns wurde durch den Sportdezernenten zugesagt, dass das bis Ende dieses Jahres unter Dach und Fach ist. Die Sache klemmt aber, und das liegt an der Stadt Frankfurt", bilanziert Hellmann frustriert.

Das Problem: Durch die zeitliche Verzögerung wackelt jetzt auch die eigentlich zugesagte Finanzierung des Projekts. "Das ist natürlich kein Beitrag zur Stärkung der sportlichen Wettbewerbsfähigkeit von Eintracht Frankfurt." Nicht mal die opulente Strahlkraft dieses Rekordjahres schützt die Frankfurter Überflieger also vor ganz irdischen Problemen, die man mit ins neue Jahr schleppt.