Nach zwei Aussetzern gegen Wolfsburg steht nun sogar die Frankfurter Identifikationsfigur Martin Hinteregger im Mittelpunkt der Kritik von Experten - aber auch von eigenen Fans. Die Turbulenzen der gesamten Saison haben ihn aus dem Tritt gebracht.

In den sozialen Netzwerken posten Eintracht-Fans gerade Fotos von Martin Hinteregger als Profilbild. Das wäre unter normalen Umständen keine Besonderheit, doch nach dem 0:2 gegen den VfL Wolfsburg verstehen es die Anhänger als Zeichen der Solidarität und Verteidigung von Hinteregger - gegen Kritik von außen, aber auch von anderen Eintracht-Anhängern.

So ein Umschwung war nicht zu erwarten: Wohl kaum ein anderer Profi erfuhr in den vergangenen Jahren derartige Liebesbekundungen wie Hinteregger (sogar mit einem eigenen Song), nun aber bekommt er auch in Frankfurt massiv Gegenwind. Am Samstag verursachte er den Wolfsburger Elfmeter und leitete das zweite Gegentor mit einem Fehler ein. Der Auftritt markierte den bisherigen Tiefpunkt einer schwachen Saison des Österreichers. Eine Saison, die von Beginn an mit reichlich Schlagzeilen begleitet wurde.

Trainingsrückstand und Wechselgerüchte

Bereits im Juli nach der Europameisterschaft sorgte er für Wirbel, indem er öffentlich über seinen Traum sinnierte, in Italien zu spielen. Der neue Trainer Oliver Glasner spielte die Spekulationen herunter: "Ich kenne Martin schon lange und bin nicht nervös", verwies er auf die gemeinsame Zeit in Salzburg. Bei einer Feier in seiner Heimat gab Hinteregger dann ein emotionales Bekenntnis zur Eintracht ab. Doch er startete mit Trainings- und Fitnessrückstand in die Saison, flog beim Pokalaus in Mannheim vom Platz und sah beim 2:5-Auftakt in Dortmund schlecht aus. Bereits im August stand an dieser Stelle: "Die Eintracht braucht einen wie Hinteregger als Identifikationsfigur. Doch sie braucht ihn derzeit auch als Führungsfigur auf dem Rasen. Gerade da hapert es allerdings."

Bei der Eintracht verwiesen die Verantwortlichen seinerzeit darauf, dass Hinteregger häufig nach Startschwierigkeiten wieder in die Spur zurück gefunden habe. Doch er machte vor allem außerhalb des Platzes von sich reden. In seinem Buch sprach er mutig über psychische Probleme oder die Gefahren von Glücksspiel. Gleichzeitig gab er aber auch offenherzig Auskunft über seine Nachtschwärmereien.

Hasebe verdrängt Hinteregger auf die Bank

In der Folge der Saison stoppten Hinteregger dann verschiedene Verletzungen, an der Schulter, am Sprunggelenk und am Schambein. Bei einer Reise mit der österreichischen Nationalelf soll er über Schwindel geklagt haben. Trainer Glasner meinte, dass Hinteregger aufgrund der hohen Belastung überspielt sei und ihm deswegen Pausen gönne. Genau in dieser Zeit mauserte sich anstelle von Hinteregger der "Oldie" Makoto Hasebe zum Abwehrstabilisator, durch den die Eintracht zu einer erfolgreichen Serie ansetzte.

Schnell wurden Gerüchte laut, wonach Hinteregger im Winter vor einer Rückkehr nach Mönchengladbach stehe. Er selbst wiegelte in einer öffentlich gewordenen privaten Nachricht ab, doch die Planspiele am Niederrhein sollen Branchenkennern zufolge konkret gewesen sein. Die Borussia verpflichtete zwar letztendlich Marvin Friedrich von Union Berlin und nicht Hinteregger - doch tatsächlich erscheint ein Weggang des Publikumsliebluings von seinem "Herzensklub" Frankfurt nicht mehr so utopisch wie noch vor einigen Jahren.

Rückendeckung von Trainer und Vorstand

Nach der jüngsten Verletzung von Hasebe rückte Hinteregger gegen Wolfsburg wieder in die Startelf und erwischte einen schlimmen Tag. Der kicker strafte ihn mit der Note 6, die Frankfurter Rundschau nannte ihn einen "Problemfall" und Sport1 schrieb : "Hinteregger ist schon länger völlig neben der Spur!" Trainer Glasner und Sportvorstand Markus Krösche sahen sich zur öffentlichen Rückendeckung für den Abwehrmann genötigt. Ihre Verteidigungsrede ist für den sensiblen Hinteregger von enormer Bedeutung, ebenso braucht er für sein Spiel aber den kompletten Fokus.

Doch genau in diesem Punkt bietet er weiter Diskussionsspielraum: In der vergangenen Woche trainierte Hinteregger bei der Traditionsmannschaft des EC Bad Nauheim mit - nicht intensiv, doch ein Eishockeytraining für einen Fußballer mit zuletzt Schulterproblemen und Schwindelgefühlen irritierte.

Eishockey-Auflug zur Unzeit

Hinteregger braucht solche Freizeittripps wie auch die Hubschrauberflüge zur Ablenkung, im Erfolgsfall wird er für seine Unangepasstheit gefeiert. Doch der 29-Jährige liefert nun auch sportlich Anlass für Diskussionen, weil er Mängel in der Spieleröffnung offenbart und alles andere als eine Stütze für seine jüngeren Nebenleute darstellt.

"Natürlich beschäftige ich mich krass damit, woran es liegt", schrieb er Ende Januar selbstkritisch auf Instagram. Er nannte die Verletzungen und die fehlenden Zuschauer in den Stadien als mögliche Gründe für sein Formtief: "Das darf keine Ausrede sein - ist es auch nicht - aber ohne euch ist der Hinti halt nur ein halber Hinti." Die Stadien werden noch einige Zeit lang nicht wieder ganz voll werden. So lange kann sich die Eintracht einen "halben Hinti" eigentlich nicht leisten.