Eintracht Frankfurt steht 2022 schlecht da, ein Grund ist die schwache Zweikampfquote. Dabei war Härte in den letzten Jahren ein Grundpfeiler des Erfolgs.

Wer im Februar 2018 im Frankfurter Waldstadion war und das Spiel der Eintracht gegen RB Leipzig live verfolgte, wird dieses Spiel so schnell nicht vergessen. Wegen der aus Protest gegen Montagsspiele aufs Feld geworfenen Tennisbälle einerseits, andererseits aber auch wegen der erstaunlich hart geführten Partie. Zahllose Fouls, zig gelbe Karten, jeder Zweikampf mit dem Zeug zur Körperverletzungsklage. Am Ende gewann Eintracht Frankfurt mit 2:1, ein hart erkämpfter Sieg, der dem Gegner auch körperlich wehtat. "Wir fighten, wir geben nicht auf, wir sind eklig gegen Ball und Gegner", hatte der an diesem Abend überragende Kevin Prince Boateng bereits zuvor in einem Interview gesagt.

Fighten, nicht aufgeben, eklig sein – es ist Ex-Trainer Niko Kovac zu verdanken, dass er diese Tugenden fest in der DNA der Mannschaft verankerte, die den Klub schließlich überraschend zum Pokalsieg führten. "Eine Mannschaft, der nicht jeder ohne Zögern seinen Wohnungsschlüssel fürs Wochenende überlassen würde. Aber eine, die jeder bei Kneipenschlägereien liebend gerne um sich hätte", schrieb damals das Fußballmagazin 11Freunde, das die Eintracht als deutsche Version von Atletico Madrid bezeichnete. Ein großes Kompliment.

Nur 46,8 Prozent gewonnene Zweikämpfe

Im Frühjahr 2021 ist davon nicht mehr viel zu sehen. Mehr noch: Den Hessen ist die Zweikampfstärke abhandengekommen. Bei der Niederlage gegen den 1. FC Köln gewannen die Hessen nur 45 Prozent ihrer Zweikämpfe, mit im Schnitt 46,8 Prozent gewonnener Duelle ist die Eintracht letzter im ligaweiten Vergleich. "Wir waren nette Gäste. Wir haben wieder nur etwas mehr als 40 Prozent der Zweikämpfe gewonnen", grantelte Trainer Oliver Glasner nach der Partie. "Köln war sehr aggressiv und wir im Zweikampfverhalten unterlegen", gab Kapitän Sebastian Rode unumwunden zu.

Das ist erstaunlich für einen Klub, bei dem das Giftige, Gallige, Kompromisslose eigentlich fester Bestandteil der Spielphilosophie geworden war. Die Mannschaft scheint ihre Mitte verloren zu haben, etwas, auf dass sich die Spieler auch in Phasen spielerischer Mängel zurückziehen können. Getreu dem Motto: Wenn wir schon nicht gewinnen, dann treten wir ihnen wenigstens den Rasen kaputt.

Zweikämpfe als Mittel, die Fans zu begeistern

Zudem waren herzhaft geführte Zweikämpfe im Frankfurt der letzten Jahre auch stets eine Möglichkeit, das Publikum für sich zu begeistern. Beim Europacup-Spiel 2019 gegen Benfica Lissabon fühlte es sich als Zuschauer so an, als könne man höchstselbst durch seinen Support die wichtigen Zweikämpfe gewinnen, während die Spieler auf dem Platz genau das taten. Am Ende berauschte sich die Eintracht an sich selbst, sie hatte im besten Sinne durch den Kampf in ein Spiel gefunden, das sie ins Halbfinale des Europacup brachte.

Dort scheiterte schließlich die fulminante Eintracht rund um die Büffelherde, die das Körperliche mit dem Spielerischen verband. Eine Mannschaft, wie sie alle paar Jahrzehnte mal vorkommt, klar, ein wenig mehr Mut zum Büffel dürfte es bei Eintracht Frankfurt aktuell aber trotzdem sein. "Die Jungs haben schon ein bisschen was gehört von mir. Und sie werden sicher noch ein bisschen was hören", sagte Glasner nach dem Spiel und stellte seinen Spielern harte Trainingswochen in Aussicht. Und das immerhin klingt schon wieder ein wenig nach Atletico Madrid.