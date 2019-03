Die Eintracht kann aus dem Vollen schöpfen, während Gegner Hoffenheim kaum elf gesunde Spieler hat. Das ist die Gelegenheit, die schlechte Bilanz aufzubessern. Das Wichtigste zur Partie.

Am 24. Spieltag geht es für die Eintracht mal wieder zu normaler Bundesliga-Stunde - samstags um 15.30 Uhr - gegen die TSG Hoffenheim um Punkte im Kampf um die internationalen Plätze.

Die Ausgangslage

Die Frankfurter stehen auf einem Europapokal-Platz und wollen diesen gegen einen direkten Konkurrenten verteidigen. Der Vorsprung auf die TSG Hoffenheim beträgt vor der Partie drei Punkte. Mit einem Sieg hätte das Team von Adi Hütter zudem schon Anfang März die ominöse 40-Punkte-Marke erreicht. Doch in Frankfurt träumt man längst nicht mehr nur vom Nicht-Abstieg: Selbst die Champions-League-Plätze sind bei einem Rückstand von fünf Punkten auf RB Leipzig noch in greifbarer Nähe.

Doch auch die TSG Hoffenheim ist momentan gut drauf und hat ebenso wie die Eintracht einen ungeschlagenen Februar hinter sich. Nach dem Aus in der Champions League wollen die Kraichgauer erneut ins internationale Geschäft. Mit einem Sieg in Frankfurt könnte die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann einen großen Schritt in diese Richtung machen.

Das Personal

Bei der Eintracht hat sich die Personallage deutlich entspannt. Mittelfeld-Abräumer Gelson Fernandes ist zurück im Mannschaftstraining und könnte gegen Hoffenheim wieder zu einer Alternative werden. Bis auf Timothy Chandler kann Trainer Adi Hütter auf den gesamten Kader zurückgreifen - und wird vermutlich einige harte Entscheidungen treffen müssen. Gut möglich auch, dass er mit Blick auf das Euro-League-Spiel gegen Inter Mailand am kommenden Donnerstag bereits mit seiner angekündigten Rotation beginnt.

Weitere Informationen So könnte die Eintracht spielen: Trapp – Hinteregger, Hasebe, N’Dicka – da Costa, Fernandes, Rode, Kostic – Rebic – Haller, Jovic Ende der weiteren Informationen

Von der personellen Lage der Eintracht kann Hoffenheim derzeit nur träumen. Den Gästen fehlen wichtige Stammspieler wie Kevin Vogt, Benjamin Hübner, Dennis Geiger, Leonardo Bittencourt und Lukas Rupp. Hinzu kommt der gesperrte Pavel Kaderabek. Auch Florian Grillitsch und Ermin Bicakcic laborieren an Verletzungen und sind deshalb fraglich.

Weitere Informationen So könnte Hoffenheim spielen: Baumann – Brenet, Adams, Posch, Schulz – Grillitsch, Demirbay, Amiri – Belfodil, Joelinton, Kramaric Ende der weiteren Informationen

Das sagen die Trainer

Adi Hütter: "Das wird sicherlich ein sehr, sehr interessantes Spiel zweier Mannschaften, die die Offensive lieben. Jetzt kommt wieder die Phase mit vielen Spielen. Wenn die Saison heute vorbei wäre mit Platz sechs, ich wäre trotzdem zufrieden."

Julian Nagelsmann (TSG Hoffenheim): "Frankfurt verteidigt extrem aggressiv in der eigenen Hälfte und spielt viele tiefe Bälle. Das ist aber kein Rumgebolze, sondern hat eine klare Struktur. Sie gehen auf die zweiten Bälle, das ist schwer zu verteidigen. Wir müssen elf gesunde Spieler finden und ihnen dann verklickern, dass wir uns wehren müssen. Wir haben einen Plan und werden ein gutes Spiel machen."

Auf diese Spieler gilt es zu achten

Die Eintracht-Fans düften vor allem darauf gespannt sein, welche Rolle Makoto Hasebe einnehmen wird. Im Lauf der Saison hatte sich der Japaner als eine spezielle Art Libero in der Dreier-Abwehrkette etabliert. Gegen Donezk stellte Hütter ihn auf einmal mit defensiven Mittelfeld auf - eine Notlösung, die allerdings sehr erfolgreich war. Nun drängen sowohl Gelson Fernandes als auch David Abraham zurück ins Team, zudem hat Martin Hinteregger seine Sache als Organisator der Dreierkette gegen Donezk und Hannover sehr gut gemacht. Die spannende Frage lautet also: Wo sehen wir Makoto Hasebe am Samstag: in der Abwehr, im Mittelfeld oder gar auf der Bank?

Durch die vielen Verletzten wird Hoffenheim wohl auf einen Spieler setzen, den Eintracht-Trainer Hütter besonders gut kennt: den Ghanaer Kasim Adams. Der 23-Jährige spielte zwei Jahre unter dem Österreicher bei Young Boys Bern und war in der Meister-Saison eine tragende Säule des Teams. "Hütter ist wie ein Vater für mich, ein toller Mensch. Und er hat mich zu einem besseren Spieler gemacht", schwärmte Adams kürzlich in der Bild-Zeitung. Mal sehen, ob sich der Abwehrspieler gegen die Offensivpower des neuen Vereins seines "Vaters" stemmen kann.

Die Statistik des Spiels

Die Frankfurter haben gegen die TSG Hoffenheim keine gute Bilanz: Von insgesamt 19 Bundesliga-Duellen gingen acht verloren, nur vier konnte die Eintracht für sich entscheiden. Die Heimbilanz liest sich ähnlich traurig: Bei neun Aufeinandertreffen gab es ganze zwei Siege. Das Hinspiel im Kraichgau hatte die Hütter-Elf allerdings mit 2:1 für sich entscheiden können - zwei Siege gegen Hoffenheim in einer Saison gelangen den Hessen bislang nur einmal, nämlich in der Saison 2012/2013. Und die endete bekanntlich auf Europapokal-Platz sechs.