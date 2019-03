Gewohntes Bild: In der Europa League jubelt am Ende die Eintracht.

Vor dem Achtelfinal-Hinspiel gegen Inter Mailand ist Eintracht Frankfurt nicht angst und bange. Warum auch? Während die Hessen seit Wochen auf der Euphorie-Welle reiten, sorgen die Nerazzurri eher abseits des Platzes für Schlagzeilen.

Die Europa-League-Saison ist für Eintracht Frankfurt noch immer nicht vorbei. Nach Schachtar Donezk wollen die Hessen am Donnerstag (18.55 Uhr, live im Social Radio) mit Inter Mailand den nächsten Champions-League-Absteiger ausschalten. Das Wichtigste zum Achtelfinal-Hinspiel.

Die Ausgangslage

Eintracht Frankfurt hat alle Kritiker Lügen gestraft. Den erwarteten Rückrunden-Einbruch gab es bei den Hessen bislang nicht. Im Pflichtspiel-Jahr 2019 sind die Adler-Träger auch nach neun Partien weiterhin ungeschlagen. Die letzte Niederlage datiert vom 22.12.2018 gegen Bayern München. In der Bundesliga hat sich die Eintracht inzwischen bis auf drei Punkte an die Champions-League-Plätze rangepirscht. Die Euphorie in der Stadt kennt kaum noch Grenzen.

Auf einem Champions-League-Platz steht Inter Mailand bereits. In der Serie A mussten die Nerazzurri vergangenes Wochenende allerdings den ungeliebten Stadtrivalen AC an sich vorbeiziehen lassen. Beim 2:2 in Florenz und bei der 1:2-Pleite in Cagliari ließen die Italiener zuletzt unerwartet wichtige Punkte liegen. Zudem knirscht es auch abseits des Platzes gewaltig. Warum? Da fragen Sie am besten Mauro Icardi oder wahlweise seine Frau.

Das Personal

Nachdem sich die Personalsituation zuletzt deutlich entspannt hatte, musste die Eintracht am Dienstag eine wahre Hiobsbotschaft verkünden. Ante Rebic wird das Hinspiel gegen Mailand mit einem lädierten Knie auf jeden Fall verpassen. Beim Rückspiel kann der körperlichste Teil der Büffelherde eventuell wieder mitwirken. "Das wird aber eng", sagte Sportdirektor Bruno Hübner. Ein Fragezeichen steht zudem hinter Kapitän David Abraham (muskuläre Probleme).

So könnte die Eintracht spielen:

Bei Inter steht der Kapitän – pardon: der abgesetzte Kapitän – weiter nicht auf dem Platz. Die Seifenoper um Icardi nimmt einfach kein Ende. Offiziell fehlt der Star-Stürmer wegen einer Knieverletzung seit Mitte Februar. In Wahrheit gibt es Knatsch um eine Vertragsverlängerung des Argentiniers. Icardis Frau und Beraterin wird für ständige Wechselgerüchte verantwortlich gemacht. Geholfen hat es bislang wenig. Laut spanischen Medien hat Real Madrid sogar wegen des 32 Jahre alten Models Abstand von einer Verpflichtung Icardis genommen. Es wäre nicht verwunderlich, wenn die Icardi-Posse schon bald im Mailänder Teatro alla Scala uraufgeführt wird.

Außerdem nicht dabei: Radja Nainggolan. Der Spielmacher hat sich in dieser Woche im Training verletzt und fehlt wegen Muskelbeschwerden - vielleicht auch im Rückspiel.

So könnte Inter spielen: Handanovic - Asamoah, Skriniar, de Vrij, D'Ambrosio - Brozovic, Vecino - Perisic, Borja Valero, Politano - Martinez

Das sagen die Trainer

Adi Hütter: "Wir haben schon gegen Donezk gezeigt, dass wir auch gegen sehr gute Gegner sehr gut spielen können. Wir sind in der Lage dazu, auch gegen Inter zu bestehen. Die Art und Weise, wie wir gegen Hoffenheim gewonnen haben, gibt uns noch mehr Selbstvertrauen und mehr Kraft. Das müssen wir aber auch zeigen. Wir müssen uns eine gute Ausgangsposition schaffen."

Luciano Spaletti (Inter Mailand): "Die Eintracht spielt einen guten Fußball und ist offensiv sehr stark. Dadurch verlieren sie aber manchmal die Balance. Das öffnet uns Räume. Wir wollen etwas mitnehmen und ein gutes Resultat erzielen. Ich erwarte eine super Vorstellung."

Auf diese Spieler gilt es zu achten

Eintracht-Trainer Adi Hütter ist gegen Inter zur Rotation gezwungen. Zwei Spieler, die gegen Hoffenheim noch in der Startelf standen, können nicht mitwirken: der verletzte Rebic und Almamy Touré, der nicht für die Europa League gemeldet ist. Sollte David Abraham nicht rechtzeitig fit werden, rückt Makoto Hasebe zurück in die Innenverteidigung und Gelson Fernandes wird neben Sebastian Rode auf der Doppelsechs agieren. Ob der Schweizer Routinier nach zweieinhalbwöchiger Zwangspause (Oberschenkel) gegen Mailand als Ausputzer vor der Abwehr gleich wieder funktioniert?

Mit Icardi steht zwar der torgefährlichste Argentinier der Gäste nicht im Aufgebot, die Mailänder haben aber noch einen weiteren Argentinier im Sturmzentrum zu bieten: Der 21 Jahre alte Lautaro Martínez hat in 19 Serie-A-Spielen immerhin fünf Tore geschossen und ein weiteres vorbereitet. In der Europa League traf er in zwei Spielen einmal.

Die Statistik des Spiels

Es sieht gar nicht schlecht aus für die Eintracht, die von ihren 18 Spielen in der Europa League überhaupt nur ein einziges verloren hat (2:4 bei Maccabi Tel Aviv). Inter wiederum hat nur zwei seiner letzten elf Auswärtsspiele auf europäischer Bühne gewonnen – und sechs der letzten acht verloren.