Ein Facebook-Post lässt die Sorge vor Krawallen beim Europa-League-Spiel zwischen der Eintracht und Standard Lüttich steigen. Unter besonderer Beobachtung der Polizei steht der Frankfurter Römerberg.

Das Schreiben war sprachlich wie inhaltlich wenig bereichernd. Am Mittwoch machte der Aufruf eines angeblichen Eintracht-Fans auf Facebook und daraufhin in zahlreichen WhatsApp-Gruppen die Runde. Die grobe Botschaft: Den zum Europa-League-Spiel in Frankfurt anreisenden Anhängern von Standard Lüttich den Besuch in der Stadt vermiesen. Auf ausdrückliche Gewaltfreiheit bei diesem Unterfangen legte der unbekannte Verfasser in seinem Post keinen gesteigerten Wert.

"Frankfurt ist unsere Stadt"

Rund 2.600 Fans des belgischen Traditionsvereins werden am Donnerstag in Frankfurt erwartet. Als Anlaufpunkt haben die Standard-Ultras bereits in der Vorwoche den Römerberg auserkoren. Ab 13 Uhr wollen sich die Belgier auf dem gleichermaßen zentralen wie populären Rathausplatz treffen, um schließlich von dort am späten Nachmittag gemeinsam zum Stadion zu ziehen. Anpfiff zu dem für beide Vereine sportlich wichtigen Gruppenspiel ist um 21 Uhr.

Treffpunkt 13 Uhr Römer: Aufruf der Lüttich-Ultras auf Facebook. Bild © Screenshot Facebook

Doch was die Eintracht-Anhänger bei ihren zurückliegenden Europa-Reisen selbst zu Abertausenden in Mailand, Lissabon oder London zelebriert hatten, soll gegnerischen Fans in Frankfurt offenbar verwehrt bleiben. Die Aussicht auf einen Lütticher Fantreff am Römer sollte "jedem von uns die Kotze hochkommen lassen", ätzte jedenfalls der Facebook-Schreiber und rief zu einer Gegenveranstaltung an gleicher Stelle auf. Die Rede ist von "breit machen" und "den Spieß umdrehen". Das wenig gastfreundschaftliche Schlusswort lautete: "Frankfurt ist unsere Stadt."

Fans rätseln über Urheber

Muss nach den jüngsten Frankfurter Entgleisungen in Guimaraes und der folgenden Auswärtssperre für zwei Europa-League-Partien nun also mit einer Straßenschlacht gegen die ebenfalls nicht als zimperlich geltenden Standard-Fans gerechnet werden? Die Polizei ist nach dem Facebook-Aufruf jedenfalls in erhöhter Alarmbereitschaft. "Wir haben das auf dem Schirm, speziell mit einer großen Fanszene wie der von Standard Lüttich, nehmen wir das sehr ernst", hieß es auf Nachfrage aus dem Präsidium: "Der Römer ist sozusagen das Wohnzimmer der Eintracht-Fans. Das wird denen natürlich nicht gefallen, und wir sind darauf vorbereitet."

Ob es tatsächlich zu den befürchteten Fan-Tumulten kommen wird, darf aber zumindest bezweifelt werden. Zum einen finden solche "Verabredungen" nur selten per öffentlichem Aufruf statt. Zum anderen ist der Verfasser der Nachricht nach hr-Informationen offenbar keiner führenden Fangruppierung zuzurechnen. Auch bei den stets bestens vernetzten Ultras herrscht Schulterzucken.

Appell zu Fairness und Gastfreundschaft

"Frankfurt ist und bleibt eine weltoffene Stadt, was wir auch gerne unseren Gästen zeigen möchten", heißt es mittlerweile in einer Reaktion der Facebook-Fanplattform "Das Herz von Europa" . Man wolle den Anhängern aus Lüttich die gleiche Fairness und Gastfreundschaft zukommen lassen, die man selbst in Europa erfahren habe: "Begleitet die Belgier zum Stadion, zeigt ihnen den Weg. Singt zusammen und lasst ihnen die Freude vor dem Spiel, denn die 3 Punkte behalten wir hier." Bleibt zu hoffen, dass dieser Aufruf mehr Nachahmer finden wird.

Sendung: hr3, 23.10.2019, 16:30 Uhr