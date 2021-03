Eintracht Frankfurt trifft auf den VfB Stuttgart und will die Niederlage in Bremen vergessen. Die Personalie Fredi Bobic hilft dabei nicht wirklich, dazu hat der Gegner ein paar Stärken, die weh tun können. Alles Wichtige zum Spiel.

Videobeitrag Video zum Video Die Eintracht-PK vor dem Spiel gegen Stuttgart [Videoseite] Video Eintracht-Trainer Adi Hütter Bild © hessenschau.de Ende des Videobeitrags

Am Wochenende steht der 24. Spieltag der Bundesliga auf dem Programm. Eintracht Frankfurt bekommt dabei am Samstag (15.30 Uhr) Besuch vom VfB Stuttgart.

Die Ausgangslage

War die 1:2-Niederlage in Bremen ein Ausrutscher oder doch der Beginn einer schwächeren Phase? Bei Eintracht Frankfurt hofft man auf ersteres - und darauf, diesen Ausrutscher schnell vergessen machen zu können. Allerdings kommen die Hessen aus einer unruhigen Woche, in der Sportvorstand Fredi Bobic seinen Abschied zum Saisonende angekündigt hat. Es bleibt abzuwarten, ob das auch die Mannschaft nachhaltig verunsichert und im Kampf um die Champions-League-Plätze negativ beeinflusst.

Aufsteiger VfB Stuttgart ist dagegen weitgehend sorgenfrei und steht mit 32 Punkten aus 23 Spielen im gesicherten Mittelfeld. Die Schwaben haben zudem die 5:1-Gala gegen Schalke und den wichtigen Auswärtssieg beim 1. FC Köln im Gepäck. Der VfB ist, so viel ist klar, für jeden in der Bundesliga ein gefährlicher Gegner.

Das Personal

Evan N'Dicka, der in Bremen gesperrt fehlte, kehrt in die Mannschaft zurück. Martin Hinteregger dürfte daher von der linken Seite in die Mitte der defensiven Dreierkette wechseln, Makoto Hasebe wäre wieder für Aufgaben im Mittelfeld frei. Der in Bremen schwache Sebastian Rode muss dafür womöglich seinen Platz in der ersten Elf räumen. Ob Trainer Adi Hütter nach der Niederlage weitere Änderungen vornimmt, ist noch nicht klar.

Der VfB hat kaum personelle Sorgen, nur Nicolas Gonzalez (Muskelfaserriss) und Erik Thommy (Zerrung) werden schmerzlich vermisst. Für Coach Pellegrino Matarazzo dürfte es aber kaum Anlass geben, seine Startelf aus dem Schalke-Spiel umzustellen.

So könnte die Eintracht gegen Stuttgart spielen Bild © hessenschau.de

So könnte der VfB Stuttgart spielen: Kobel - Mavropanos, Anton, Kempf - Endo, Sosa - Mangala - Wamangituka - Castro, Klimowicz - Kalajdzic

Das sagen die Trainer

Adi Hütter: "Die Stuttgarter haben offensiv gute Spieler. Ich finde die Mannschaft interessant und erwarte einen offenen Schlagabtausch. Beide Teams haben ein Ziel: nach vorne und attraktiv zu spielen. Der VfB ist mit vielen unbekannten Spielern in die Saison gegangen und ist eine absolute Bereicherung für die Bundesliga. Bei ihren Spielen passiert immer etwas. Wir möchten gewinnen und eine Reaktion zeigen."

Pellegrino Matarazzo: "Ich erwarte einen Gegner, der viel Power hat, gut presst, sehr mutig und variabel spielt. Die Niederlage zuletzt in Bremen wird für sie nur noch mehr Motivation sein, um direkt wieder in die Erfolgsspur zu kommen. Wir haben Verteidiger mit der nötigen Robustheit und Handlungsschnelligkeit, um etwa André Silva, der in guter Verfassung ist, zu stoppen."

Auf diese Spieler gilt es achten

Bei der Eintracht standen in den vergangenen Wochen oft die Offensivkünstler um Amin Younes, Daichi Kamada oder André Silva im Fokus. Gegen unbekümmert aufspielende Schwaben dürfte es aus Frankfurter Sicht aber wichtig werden, ob die Defensive mit dem eingespielten Personal um N'Dicka und Hinteregger besser agiert, als es die Ersatz-Aufstellung am Freitag in Bremen tat. Genau hier, links in der Abwehrreihe, hatten die Hessen immense Probleme und fingen sich aus zwei recht ähnlichen Situationen zwei Treffer.

Dass die Eintracht nicht zu ihrer alten Defensiv-Stärke zurückfindet, darauf hofft Silas Wamangituka. Der pfeilschnelle Offensiv-Flitzer der Stuttgarter dürfte genau die Lücken suchen, die Milot Rashica und Co. in Bremen fanden. Ihn muss die Eintracht-Defensive besonders im Blick haben, wenn der Samstagnachmittag ein Erfolg werden soll. Denn der VfB hat durch ihn - und andere - Stärken, die den Hessen weh tun könnten.

Die Statistik des Spiels

Am Samstag trifft im Stadtwald übrigens der Dritte aus den Vierten. Wussten Sie nicht? Stimmt aber. Zumindest, wenn man sich die geschossenen Tore ansieht. Die Eintracht hat bereits 46 Treffer auf dem Konto, der starke Aufsteiger aus Stuttgart 44. Sprich: Offensiv-Feuerwerk trifft Offensiv-Feuerwerk.

Das war bereits im Hinspiel zu sehen, als es nach rasanten 90 Minuten am Neckar 2:2 stand. Beide Teams agierten dabei, der VfB in den ersten, die Eintracht in der zweiten, eine Halbzeit lang mit offenem Visier. Es dürfte am Samstag eine ähnliche Herangehensweise von beiden Teams geben.