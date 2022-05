Viele Fans ohne Tickets, Fanmarsch durch die Stadt, unschöne Szenen im Hinspiel: Das Europa-League-Halbfinale von Eintracht Frankfurt gegen West Ham wird auch für die Polizei zu einer Herausforderung. Schon am Mittwoch wird sich das Stadtbild ändern.

Eine Fan-Invasion in einer fremden Stadt ist für Eintracht Frankfurt nichts Neues. Normalerweise findet so etwas aber immer dann statt, wenn die Hessen unterwegs sind. Am Donnerstag wird es dieses Phänomen jedoch in Frankfurt selbst geben - wenn West Ham United zum Halbfinal-Rückspiel bei der Eintracht (am Donnerstag ab 21 Uhr im hr-iNFO-Audio-Stream) aufschlägt. Dann gibt es ausnahmsweise mal andersherum eine kleine Fan-Invasion.

Die Eintracht selbst rechnet mit etwa 6.000 Anhängern der Hammers in der Stadt. Die Polizei Frankfurt schätzt eine ähnliche Zahl und spricht von "einem mittleren vierstelligen Bereich", wie ein Polizeisprecher auf hr-sport-Anfrage am Dienstag mitteilte. Egal, wie viele es werden: Sie werden am Spieltag in Frankfurt sichtbar sein.

Hellmann: "Erwarten viele Fans ohne Ticket am Stadion"

Erschwerend hinzu kommt: 1.500 bis 3.000 der West-Ham-Anhänger und Anhängerinnen dürften ohne ein Ticket nach Frankfurt reisen und noch versuchen, auf irgendeinem Wege eine Karte für die Partie zu ergattern. "Wir erwarten viele Auswärtsfans auch ohne Ticket am Stadion. Die Polizei ist auf diese Situation vorbereitet", betonte bereits Eintracht-Vorstandssprecher Axel Hellmann.

Zuvor ist aber zudem ein kleiner Fanmarsch der Londoner geplant. Die Eintracht geht davon aus, dass dieser vom Römer über die Hauptbahnhof zum Stadion ziehen wird. Die Polizei rechnet jedoch damit, dass schon am Hauptbahnhof Schluss ist und es von dort mit Sonderzügen in den Stadtwald geht. So oder so stehen die Treffpunkte der Hammers-Fans schon fest: der Römer und eine irische Bar im Bahnhofsviertel.

Fan-Trennung in der ganzen Stadt

Die Bundespolizei ist wegen des Fan-Marsches bereits gewarnt und bereitet sich entsprechend vor. Beispielsweise sind viele englischsprachige Beamte im Einsatz. Überall in der Stadt wird es zudem eine strikte Fan-Trennung geben. "Das ist das oberste Ziel", betonte der Polizeisprecher. Ausschreitungen rund um die Partie sollen in jedem Fall verhindert werden.

Ein logistisches Problem ist aber nicht zu umschiffen in Frankfurt: In England gibt es rund um die Stadien eine Menge Bars, in denen man das Spiel gucken kann - wenn man kein Ticket besitzt. Das ist in Frankfurt nicht der Fall. Fans ohne Tickets haben dadurch im Stadtwald erst einmal keine Anlaufstelle. Dem Hammers-Anhang wurde das bereits mitgeteilt. Ob sie sich davon abschrecken lassen und gar nicht erst anreisen? Völlig offen.

Schon ab Mittwoch vermehrte Polizei-Präsenz

Die Polizei will schon ab dem Mittwoch vermehrt Präsenz in der ganzen Stadt zeigen und bereitet den Einsatz intensiv vor. Auch die Eintracht stellt sich auf den Fan-Anmarsch ein, will aber im Gegensatz zum Hinspiel eines nicht wie der Gegner machen: Wer ein Ticket hat, darf auch ins Stadion.

"Nur weil jemand das Wappen eines anderen Klubs auf dem Schal trägt, wird die Person nicht aus den neutralen Sitzplatzbereichen geworfen", versicherte Vorstands-Boss Hellmann. West Ham hatte das beim Hinspiel anderes gehandhabt und Eintracht-Fans den Zutritt zum Stadion verweigert oder diese nachträglich aus dem Stadion entfernt. Die Hessen wollen da bessere Gastgeber sein.

Vor allem die Zeit nach dem Spiel gilt für die Organisatoren und die Polizei als kritisch. Beide Teams werden mit einer großen Anzahl von Fans am Stadion und danach in der Stadt sein. Und eine der beiden Mannschaften hat es dann nicht ins Finale der Europa League geschafft.