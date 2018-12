Eine Heimat hat Eintracht-Gegner Schachtar Donezk nicht mehr. Dank eines Oligarchen und einer Brise Samba in der Club-DNA ist der Erfolg aber auch im Exil groß. Im Europapokal-Duell mit Frankfurt ist das heimische Wetter Vor- und Nachteil zugleich.

Die Stadt Donezk hat Schachtar-Trainer Paulo Fonseca noch nie betreten. Seit dem Ausbruch des Kriegs in der Ostukraine im Frühjahr 2014 ist die Heimat des Clubs eine Hochburg der von Russland unterstützten Separatisten. Das Stadion, die Donbass-Arena, wurde mehrfach von Explosionen erschüttert und beschädigt. An Fußball ist dort nicht zu denken.

Heimspiele in fremden Stadien

"Wir träumen alle davon, zurückzukehren", formuliert Innenverteidiger Ivan Ordets die Wünsche des Teams. Die Realität sieht jedoch anders aus: Der Verein des milliardenschweren Oligarchen Rinat Achmetow ist auf der Flucht. Trainiert wird in Kiew, gespielt seit 2017 in Charkiw. Vorher war Schachtar zweieinhalb Jahre im Exil in Lwiw.

Ein sportliches Nomadenleben, das an den Kräften zehrt. Negative Auswirkungen auf die Leistung sind aber keine zu erkennen. Seit 2014 hat Donezk sieben nationale Titel geholt, in der Europa League ging es 2016 bis ins Halbfinale. Im vergangenen Jahr scheiterten die Ukrainer im Achtelfinale der Champions League äußerst unglücklich am AS Rom.

Der FC Bayern der Ukraine

Das Grundgerüst des Serienmeisters bilden insgesamt zehn Brasilianer, die im Verbund mit den ukrainischen Profis einen für jede Mannschaft gefährlichen Mix aus Disziplin und Spielfreude bilden. "Das ist vielleicht das schwerste Los", analysierte Frankfurts Mittelfeldspieler Mijat Gacinovic treffend.

Zumindest für neutrale Zuschauer verspricht das Duell aber jede Menge Unterhaltung: Beide Teams sind Verfechter von Offensivfußball. Defensiv gibt es bei Schachtar dagegen Schwächen, entsprechend kann die Eintracht hoffen, den Gegner mit ihrem bewährten Pressing zu knacken.

Brasilianer prägen das Spiel

Videobeitrag Hinweis: Keine Videowiedergabe möglich. Bitte aktivieren Sie Javascript oder deaktivieren Sie Tools, die die Scriptausführung im Browser unterbinden. Ihr Browser unterstützt keine Videos im MP4/H.264-Format. Video zum Video Reutershahn: "Wollen die nächste Runde erreichen" [Videoseite] Ende des Videobeitrags

Die Spielphilosophien sind ähnlich, die Voraussetzungen aber grundverschieden. Während die Eintracht noch immer jeden Euro zweimal umdrehen muss, profitieren die Ukrainer sowohl von der Großzügigkeit ihres Geldgebers Achmetow als auch von kluger Transferpolitik. Donezk bildet immer wieder junge Brasilianer aus und verkauft sie dann für großes Geld in den Westen. Prominente Beispiele sind Fred, der für 59 Millionen Euro zu Manchester United ging. Fernandinho (40 Mio.), der inzwischen für Manchester City aufläuft, oder auch der Ex-Bayer Douglas Costa (30 Mio.).

Die Stars des aktuellen Teams, die die ukrainischen Scouts aus dem (Zucker-)hut zauberten, heißen Junior Moraes, Taison, Maycon und Ismaily. Das brasilianische Quartett bildet die Achse des Teams und teilt sämtliche Treffer der Gruppenphase unter sich auf. Bester einheimischer Spieler ist der 22 Jahre alte Spielmacher Viktor Kovalenko.

Eintracht muss sich warm anziehen

Eine weitere Personalie, die entscheidenden Einfluss auf das Spiel nehmen und vor allem in der Ukraine zum X-Faktor werden könnte, ist Wettergott Petrus. Der Winter in der Ukraine zieht sich gerne mal bis tief in den März, der Februar ist für Aktivitäten an der frischen Luft nur bedingt geeignet. "Ich habe da mal mit Leverkusen gespielt, das war nicht so toll", weiß Frankfurts Rechtsverteidiger Danny Da Costa zu berichten. "Da waren es minus 17 Grad." Temperaturen, bei denen sich die Schachtar-Spieler sicher besser zurechtfinden.

Ein klarer Nachteil ist hingegen, dass sich die Ukrainer bereits jetzt in der Winterpause befinden – und auch zum Zeitpunkt der beiden Partien gegen die Eintracht (14. und 21.02.) noch befinden werden. "Die haben keinen Wettkampf mehr bis zu unserem Spiel. Davon können wir profitieren", sagte Frankfurts Co-Trainer Armin Reutershahn im hr-heimspiel!.

Droht der Fonseca-Fluch?

Zumindest auf dem Papier ist es zudem ein Vorteil, dass die Eintracht als Gruppensieger das Rückspiel im eigenen Stadion austragen darf. Die Entscheidung, das steht fest, fällt damit in einer Stadt, die Schachtar-Coach Fonseca im Gegensatz zu Donezk bereits einmal betreten hat. Vor knapp fünf Jahren war der Portugiese mit seinem damaligen Verein FC Porto zu Gast in Frankfurt und spielte genau wie in dieser Saison um den Einzug ins Europa-League-Achtelfinale. Damals hieß es am Ende von aufregenden 90 Minuten 3:3. Die Eintracht schied aus.