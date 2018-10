Den großen Zeiten läuft Lazio Rom schon seit einigen Jahren hinterher. Dennoch kommen die Italiener mit einem Versprechen für die Zukunft nach Frankfurt. Im Europacup-Duell mit der Eintracht ist vor allem Wiedergutmachung angesagt. Ein Porträt.

Fans des Fußballs in den 90er Jahren dürften sich beim Gedanken an Lazio Rom die Härchen auf dem Arm aufstellen. Damals, als die Serie A noch als stärkste Liga Europas galt, war der Hauptstadtverein nur so gespickt mit Weltklasse-Spielern. Alessandro Nesta, Karl-Heinz Riedle, Hernan Crespo, Christian Vieri und Pavel Nedved trugen das himmelblaue Trikot – und diese Liste könnte sich beliebig lang fortsetzen lassen. Ein Who is Who der Topstars, doch diese Zeiten sind vorbei.

Der Glanz ist bei Lazio - wie auch in der gesamten italienischen Liga – verblasst. Die ganz großen Spieler emigrierten nach der Jahrtausendwende nach England und Spanien, wo die Stadien moderner, das Gras grüner und die Verträge üppiger sind. Mit ihnen gingen auch die sportlichen Erfolge: Die Römer warten seit 19 Jahren auf einen internationalen Titel. Um das einzuordnen: Als Lazio im August 1999 den europäischen Supercup durch ein 1:0 gegen Manchester United gewann, traf der Chilene Marcelo Salas zum Sieg. Sein damaliger Sturmpartner Roberto Mancini ist mittlerweile italienischer Nationaltrainer.

Immobile und die Wohlfühl-Atmosphäre

Knapp 20 Jahre später heißen die Stars Sergej Milinkovic-Savic, Luis Alberto und Ciro Immobile. Jener Immobile, der in der Saison 2014/15 bei seinem Gastspiel in Dortmund weniger durch Tore auffiel als mehr durch die Tatsache, dass er sich über ausbleibende Einladungen zum Abendessen bei seinen Mitspielern beschwerte. Doch der Immobile von damals hat mit dem heutigen Torjäger wenig gemein.

Der 28-Jährige trifft seit seiner Rückkehr nach Italien wie nach Belieben. Seine Bilanz im vergangenen Jahr: 29 Tore und zehn Assists in 33 Liga-Spielen sowie acht Tore in neun Auftritten auf europäischem Parkett. Das reichte zwar zu keinem Titel – Lazio scheiterte im Europacup-Viertelfinale an Salzburg – aber in beiden Wettbewerben zur Torjägerkanone.

Milinkovic-Savic: Das Versprechen für die Zukunft

Die wertvollste Aktie im Portfolio der Römer heißt aber Milinkovic-Savic. Der serbische WM-Teilnehmer ist die zentrale Figur im Mittelfeld der Mannschaft von Trainer Simone Inzaghi. An ihm sollen in den vergangenen Jahren sämtliche Branchenriesen von Manchester über Paris nach Barcelona interessiert gewesen sein. Den 23-Jährigen ließ das kalt, er unterschrieb jüngst wie auch Immobile bis 2023 in der ewigen Stadt, wo er die Laziali als Gesicht des Vereins zu neuem Ruhm führen soll.

Sergej Milinkovic-Savic (90 Mio Euro)

Ciro Immobile (50 Mio Euro)

Luis Alberto (35 Mio Euro)

Thomas Strakosha (20 Mio Euro)



(Marktwerte von transfermarkt.de) Ende der weiteren Informationen

Die Lobeshymnen auf Milinkovic-Savic reißen nicht ab. Vereinspräsident Claudio Lotito hob ihn kürzlich, wohl nicht ganz uneigennützig, auf eine Stufe mit Frankreichs Weltmeister Paul Pogba. Sein Marktwert wird mit 90 Millionen Euro beziffert. Der Spieler selbst orientiert sich lieber an Landsmann Nemanja Matic, den er wie Yaya Touré zu seinen Vorbildern zählt. Wie die drei Genannten kommt Milinkovic-Savic am liebsten aus der Tiefe des Mittelfelds. Im nicht auf ein System festgelegten Spiel der Römer kann er aber auch hinter der oder den Spitzen auflaufen. Er vereint Technik, Kreativität und Torgefahr – und das bei einer Körpergröße von 1,91 Metern.

Sergej Milinkovic-Savic ist der Kopf des römischen Teams. Bild © Imago

Lazio muss die Derby-Schmach verarbeiten

Am vergangenen Wochenende musste der hochtalentierte Milinkovic-Savic mit seinem Team eine herbe, wenn nicht sogar die herbste aller vorstellbaren Niederlagen hinnehmen: Im "Derby della Capitale", dem hassgetränkten Hauptstadt-Duell mit der AS Roma, zog Lazio am Samstag mit 1:3 den Kürzeren. Bis zum Rückspiel im März also kleidet sich die ewige Stadt im gelb-roten Roma-Gewand, das sorgt bei den berüchtigten Fans in der Curva Nord nicht nur für Missmut, sondern bringt die Mannschaft vor dem Gastspiel in Frankfurt am Donnerstag (21 Uhr) unter Zugzwang.

Im Duell der beiden Adler-Clubs geht es um eine Vorentscheidung in der harten Gruppe mit Olympique Marseille und dem zyprischen Club Apollon Limassol. Während die Eintracht ihr Auftaktspiel beim französischen Vorjahresfinalisten überraschend mit 2:1 gewann, setzte sich Lazio standesgemäß gegen Limassol durch (2:1).

Kleine Vorentscheidung winkt

Der Tabellensechste der Serie A wird nach der Derby-Schmach einiges daran setzen, den Haussegen wieder ein Stück weit gerade zu rücken. Außerdem kann der Sieger des Spiels in Frankfurt einen großen Schritt in Richtung K.o.-Phase machen. Während das angesichts der Konkurrenz in der Gruppe H für die Eintracht allein schon ein Riesenerfolg wäre, entspräche es im Falle der Römer nur dem eigenen Selbstverständnis. Für die Laziali geht es perspektivisch darum, an die alten, ruhmreichen Zeiten anzuknüpfen. Damit die Immobiles und Milinkovic-Savics irgendwann im gleichen Atemzug mit Nesta, Nedved und Co. genannt werden.