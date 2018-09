Ballkünstler, Weltmeister und Torjäger, die selbst die Stars aus Paris in den Schatten stellen: Olympique Marseille wirkt vor dem Europa-League-Auftakt gegen Eintracht Frankfurt bedrohlich stark. Doch wie viel zeigen die Franzosen am Donnerstag?

Es läuft die 73. Minute im Spiel zwischen Olympique Marseille und EA Guingamp, als Dimitri Payet das Stade Vélodrome zum Überkochen bringt: Der französische Nationalspieler sieht eine Kopfball-Abwehr der Gäste im hohen Bogen auf sich zufliegen.

Statt den Ball – wie die meisten anderen Profis es in seiner Situation getan hätten – zu stoppen und den nächsten Mitspieler zu suchen, hält Payet den Schlappen hin. Aus knapp 25 Metern, linke Strafraumkante, volley mit der Innenseite. Ganz nonchalant. Und es kommt, wie es kommen muss an diesem Tag: Das Leder schlägt nicht im zweiten Oberrang ein, sondern im Tor. Das zwischenzeitliche 2:0 für Marseille, am Ende heißt es standesgemäß 4:0.

Deadspin @Deadspin Dimitri Payet is still alive and kicking the bejesus out of soccer balls: https://t.co/YLxlW8usP6

Es ist eine von mehreren Szenen am vergangenen Wochenende, die zeigen: Auch im Schatten der übermächtigen Pariser Multi-Millionärstruppe wird richtig hochklassiger Fußball gespielt in Frankreichs Ligue 1. Davon kann sich Eintracht Frankfurt bei seiner Rückkehr in die Europa League nun selbst überzeugen.

Thauvin thront über der Konkurrenz

Mit Olympique Marseille wartet der Tabellenzweite auf die Hessen - und der hat rechtzeitig vor dem Spiel gegen Frankfurt am Donnerstag (18.55 Uhr) nach schleppendem Saisonbeginn seine Topform erlangt. Der ungefährdete Erfolg über Abstiegskandidat Guingamp war der zweite Sieg in Folge für das Team von Trainer Rudi Garcia. Zuletzt hatte Marseille beim hart umkämpften 3:2 in Monaco sein Kämpferherz gezeigt, gegen Guingamp die spielerische Klasse. Schweres Geschütz und feine Klinge, diese Mannschaft beherrscht beides.

Erfolgreichster Spieler der noch jungen Saison ist bei den Franzosen Florian Thauvin. Der frisch gebackene Weltmeister thront mit fünf Treffern an der Spitze der Torschützenliste, noch vor den PSG-Weltstars Neymar und Kylian Mbappé. Dabei kam der 50-Millionen-Mann (Marktwert bei transfermarkt.de) zweimal sogar nur von der Bank.

Weitere Informationen Wertvollste Spieler von Marseille und Frankfurt im Vergleich Florian Thauvin (50 Mio Euro) – Ante Rebic (30 Mio Euro)

Kevin Strootman (28 Mio Euro) – Luka Jovic (12 Mio Euro)

Dimitri Payet (22 Mio Euro) – Sébastien Haller (11 Mio Euro)

Morgan Sanson (18 Mio Euro) – Carlos Salcedo (10 Mio Euro)



(Marktwerte von transfermarkt.de) Ende der weiteren Informationen

Ebenfalls einen zweiten Blick wert: Kevin Strootman. Den Mittelfeldstabilisator aus Rom hat sich Marseille in der Sommerpause für 28 Millionen Euro Ablöse gegönnt. Mit Luiz Gustavo und Hiroki Sakai stehen zudem zwei langjährige Bundesliga-Profis im Olympique-Aufgebot.

Hütter erwartet Wundertüte

Florian Thauvin erzielte in der jungen Ligue-1-Saison bereits fünf Tore für Marseille. Bild © Imago

Fraglich ist allerdings, ob Garcia gegen Frankfurt seine gesamte Starpower aufbietet. Schon im vergangenen Jahr schonte der spätere Finalist (0:3 gegen Atletico Madrid) immer wieder Stammkräfte auf europäischer Ebene. Der Fokus liegt zumindest bis zum Start der K.o.-Phase traditionell auf der Liga. "Es wird interessant sein, mit welcher Aufstellung Garcia kommt", sagte Frankfurts Hütter im hr-heimspiel!. "Sie spielen am Wochenende gegen Lyon. Das ist schon ein heißes Spiel."

Bei der Eintracht ist die Lage personell deutlich angespannter. Mit Ante Rebic fällt der wertvollste Spieler weiter verletzt aus, dazu muss Hütter in der Defensive die Langzeitverletzten Timothy Chandler und Carlos Salcedo aus der Stamm-Elf ersetzen.

Tollhaus ohne Zuschauer

Unabhängig vom Personal stellt sich Kevin Trapp auf einen richtig harten Brocken ein, den die Eintracht zum Auftakt der Gruppenphase vorgesetzt bekommt. "Ich weiß, wie schwer es ist, da zu spielen", erinnerte er sich an seine Pariser Zeit und hitzige Duelle in Marseille zurück.

Sein Trainer warnte im heimspiel! noch einmal vor "Schlüsselspieler" Payet. "Er hat einen unglaublichen tollen, kontrollierten Schuss", schwärmte Hütter von dem französischen Kunstschützen. Wer daran im Vorfeld noch gezweifelt hatte, dürfte das seit dem vergangenen Wochenende ähnlich sehen. Nur eines wird Payet gegen Frankfurt nicht gelingen: das Vélodrome erneut in ein Tollhaus zu verwandeln – schließlich sind lediglich wenige hundert Offizielle als Zuschauer bei dem Geisterspiel zugelassen.