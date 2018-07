Eintracht hält an Allan Souza fest – Leihe bis Saisonende

Die Frankfurter Eintracht leiht den bisherigen Probespieler Allan Souza vom FC Liverpool für ein Jahr aus. Das gab der Club am Mittwochnachmittag bekannt.

Der brasilianische Mittelfeldspieler Allan Souza hat die Verantwortlichen des Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt im Trainingslager in den USA überzeugt und als Lohn einen Leih-Vertrag für die kommende Spielzeit erhalten. Das teilte der Pokalsieger am Mittwoch mit, nachdem auch Einigkeit mit Souzas Club FC Liverpool erzielt worden war.

"Allan ist ein technisch versierter und intelligenter Spieler mit viel Übersicht, der unsere Möglichkeiten im zentralen Mittelfeld erweitert", sagte Sportdirektor Bruno Hübner über den 21-Jährigen, für den die Eintracht nicht die erste Bundesligastation ist. In der Saison 2016/17 lief Allan Rodrigues de Souza – so sein vollständiger Name – 15 Mal für Hertha BSC auf.

Allan bringt Europapokal-Erfahrung mit

In der vergangenen Spielzeit war der Linksfuß an Apollon Limassol ausgeliehen. Auf Zypern absolvierte er 16 Ligaspiele, dazu vier in der Europa League.

In Liverpool konnte Allan bislang nur in der U23 eingesetzt werden, da er sich nach den komplizierten Regularien für Nicht-EU-Ausländer noch nicht für die Arbeitserlaubnis des englischen Verbandes qualifizieren konnte. Nun leihen ihn die Reds erneut aus.

"Sportlich und menschlich gut integriert"

"Jürgen Klopp und Liverpool halten große Stücke auf ihn, weshalb wir ihm gerne die Chance geben möchten, sein Können bei uns unter Beweis zu stellen", so Hübner weiter. "Sportlich und menschlich ist Allan bei uns bereits gut integriert." In Frankfurt erhält der 21-Jährige das Trikot mit der Rückennummer 28.

