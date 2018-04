Volle Konzentration auf die Liga: Im Heimspiel der Eintracht gegen die Hertha aus Berlin müssen Punkte her, sonst wird es eng mit Europa. Was - abgesehen von der Pokaleuphorie - für die Frankfurter spricht, verrät unser Angeberwissen.

Im Pokal Wow, in der Bundesliga zuletzt eher mau unterwegs, müssen die Kicker von Eintracht Frankfurt am Samstag (15.30 Uhr) zu Hause gegen Hertha BSC alles geben, um den Anschluss an Europa und somit die Krönung der bisher guten Saison nicht zu vergeigen. Drei Punkte sind ein Muss gegen einen Gegner, der zumindest in den vergangenen Partien wenig spielerische Highlights aufzeigte. Zu unterschätzen ist der Hauptstadtclub trotzdem nicht.

Daheim regiert die Eintracht

Fußball-Frankfurt schwebt seit dem 1:0-Sieg in Schalke auf einer Welle der Euphorie. Genau diesen Schwung gilt es mitzunehmen in das anstehende Heimspiel gegen die Berliner. Der Vorteil: Im Waldstadion bestimmen die Hausherren die Regeln. Frankfurt ist in der Rückrunde eine Heimmacht, seit acht Spielen ist die Eintracht ungeschlagen, zuletzt gab es ein 1:1 gegen starke Hoffenheimer.

Der Prince führt das Zepter

Eintracht, Prince und Hertha – eine Dreiecksbeziehung mit Geschichte. Beim Hauptstadtclub hat der Frankfurter Leader Kevin-Prince Boateng 2005 sein Bundesliga-Debüt gegeben. Damaliger Gegner: Eintracht Frankfurt. Und sein erstes Bundesliga-Tor? Schoss er gegen die Eintracht. Aus hessischer Sicht kann man trotzdem sagen: Schwamm drüber, ist immerhin über zwölf Jahre her. Und im Hinspiel der laufenden Saison avancierte der Prince mit seinem 2:1-Siegtreffer zum Mann des Spiels in Berlin. Ein fitter Boateng kann für die Frankfurter zum spielentscheidenden Faktor werden. Nachdem er beim Pokal-Halbfinale allerdings einen Schlag auf den Oberschenkel erhielt, ist sein Einsatz fraglich.

Die Festung verteidigen

Früh hinten reinstellen, im eigenen Sechzehner dichtmachen und wenig Großchancen zulassen. Klingt nach Frankfurter Fußball? Fast. Klingt nämlich auch nach Berliner Fußball. Sowohl Eintracht-Trainer Niko Kovac als auch sein Pendant in der Bundeshauptstadt, Pal Dardai, waren früher defensive Mittelfeldakteure, gemeinsam spielten sie bei der Hertha. Wenn Berlin tief steht, ist ein Durchkommen schwer. Die Achillesferse der Herthaner: gegnerische Flanken. Keine Mannschaft fing mehr Gegentore nach Flankenbällen aus dem Spiel.

Torjäger mit Abschlusssorgen

Auf der Suche nach dem Treffer: Vedad Ibisevic hat seit 13 Spielen kein Tor mehr geschossen. Bild © Imago

Nicht nur die Frankfurter gieren nach der Flaute in der Bundesliga nach Toren. Auch in den Berliner Reihen will einer unbedingt treffen: Vedad Ibisevic. Der Bosnier ist seit mittlerweile 13 Spielen ohne Tor. Sage und schreibe seit 546 Minuten. Dass er diese Durststrecke in Frankfurt beenden könnte, dafür spricht die Statistik. In seinen vergangenen vier Gastspielen am Main erzielte er fünf Tore, seit 2007 hat er kein Bundesligaspiel mehr in Frankfurt verloren.

Königliche Träume oder bürgerliche Realität

Gewinnen die Frankfurter gegen Berlin, könnte die Eintracht doch noch einmal von der Königsklasse träumen. Das liegt daran, dass gleich vier direkte Konkurrenten am Wochenende gegeneinander spielen. Leipzig trifft auf Hoffenheim und Dortmund empfängt Leverkusen. Im Idealfall ist die Eintracht nach dem Spieltag wieder auf Rang fünf - und hat nur noch zwei Zähler Rückstand auf die Champions League. Aber auch das genaue Gegenteil wäre möglich. Bei einer Niederlage könnten plötzlich Mittelfeldclubs wie die Hertha oder Stuttgart noch einmal zur Gefahr werden.