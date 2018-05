Nicht nur gucken, sondern auch anfassen: Lukas Hradecky will den Pott am Samstagabend in den Berliner Himmel halten.

Eintracht im Pokalfinale - save the best for last?

Endlich Endspiel - die Frankfurter Eintracht trifft am Abend im DFB-Pokalfinale auf Bayern München. Welche besondere Rolle dabei die Historie spielt und wer den Unterschied machen könnte? Die Antworten im Angeberwissen.

Mit einem flauen Gefühl im Magen aufwachen und schon beim Gedanken an den besonderen Abend, der bevorsteht, Gänsehaut bekommen – so dürfte es vielen Fans der Frankfurter Eintracht am Samstagmorgen gegangen sein. Viele von ihnen haben sich bereits in aller Frühe oder schon am Freitag auf den Weg nach Berlin gemacht, andere bereiten sich auf das Public Viewing im Frankfurter Stadion vor oder haben das Trikot bereit gelegt, um vor dem heimischen Fernseher mitzufiebern – sie alle haben nur ein Ziel: den Pokalsieg der Frankfurter Eintracht gegen Bayern München am Abend (ab 20 Uhr live im Ersten und im Livestream ).

Endlich wieder Geschichte schreiben

Das Pokalfinale in Berlin und das Fanfest der Eintracht sind ab 14 Uhr Thema im hr-fernsehen.

Der Blick in die Historie zeigt – es ist nur allzu verständlich, dass die Frankfurter Fans nach dem Pokalerfolg lechzen. Schließlich liegt der bis dahin letzte Sieg in einem DFB-Pokalfinale beinahe 30 Jahre zurück. Am 28. Mai 1988 feierte die Eintracht mit einem 1:0 gegen den VfL Bochum den Pokalsieg. Den entscheidenden Treffer hatte Lajos Detari in der 81. Minute erzielt – mit einem direkt verwandelten Freistoß. Seitdem standen die Frankfurter zwei Mal im Endspiel – kassierten aber sowohl gegen die Bayern 2006 als auch gegen Borussia Dortmund im vergangenen Jahr eine knappe Niederlage. Die Frankfurter haben also noch eine Rechnung offen.

Offene Rechnungen

Und das gleich im doppelten Sinn. Denn während die Niederlage gegen die Münchner von 2006 bei den Anhängern der Frankfurter inzwischen verarbeitet scheint, gilt das für zwei Kapitel der jüngeren Vereinsgeschichte nicht – im Fokus stehen die beiden Trainer. Da wäre zum einen der geplante Wechsel von Trainer Niko Kovac zu den Münchnern im Sommer. Nicht nur um den zeitlichen Ablauf der Verhandlungen, sondern auch um den Zeitpunkt des Bekanntwerdens hatte es auf Seiten der Frankfurter Unmut gegeben. Ebenfalls nicht vergessen ist die Trainerstation von Jupp Heynckes bei den Frankfurtern – allerdings ist sie den Fans nicht in guter Erinnerung geblieben.

In der Saison 1994/95 wurde der spätere Erfolgscoach nach einer sportlichen Talfahrt entlassen. Zuvor hatte er sich mit Schlüsselspielern wir Maurizio Gaudino und Jay-Jay Okocha angelegt. Damit setzte Heynckes die Abwärtsentwicklung des Teams in Gang – 1996 folgte der Abstieg. Seitdem schaffte es die Eintracht nicht mehr in die Top fünf der Bundesliga.

Magischer Meier-Abschied?

Als wäre so ein Pokalfinale nicht schon nervenaufreibend genug, könnte es für Alex Meier eine ganz besonders emotionale Partie werden. Für den Frankfurter "Fußballgott" könnte es nach 14 Jahren der Abschied von der Eintracht, der Höhepunkt seiner Karriere werden. In der Bundesliga-Saison stand der 35-Jährige nur drei Minuten auf dem Platz – und machte dabei den Unterschied. Nach fast einjähriger Verletzungspause feierte Meier gegen den HSV in den Schlussminuten sein Comeback – unter tosendem Jubel der Frankfurter Fans und mit einem pointierten Schlusspunkt: Der "Fußballgott" traf zum 3:0-Endstand.

Und Meier hat noch lange nicht genug – er will seine aktive Karriere noch nicht beenden, weiter die Fußballschuhe schnüren – am liebsten bei der Eintracht. Dort hat er einen Anschlussvertrag für die Zeit nach der Profikarriere. Dem "Fußballgott" aber ist das nicht genug. Das Pokalfinale gegen die Bayern könnte für Meier also zum Abschiedsspiel werden – wenn Kovac auf den Kapitän setzt und er dann vielleicht noch einmal den Unterschied macht.

Servus und näkemiin zum Abschied

Fest steht: Für Trainer Kovac und Schlussmann Lukas Hradecky ist es definitiv die letzte Partie für die Frankfurter. Der Coach verabschiedet sich bekanntermaßen zu Endspiel-Gegner München, wohin es den finnischen Keeper zieht, ist noch nicht offiziell bekannt. In der vergangenen Saison hatte Hradecky auf dem Weg ins Endspiel häufig den Unterschied gemacht, im Finale gegen die Dortmunder dann aber einen Elfmeter verursacht. Die Eintracht verlor schließlich mit 1:2. Gegen die Bayern hat er in diesem Jahr also die Chance auf Wiedergutmachung.

Wettlauf gegen die Zeit verloren

Ein besonderer Abschied wird auch der von Stadionsprecher André Rothe. Nach 20 Jahren als Stimme der Eintracht hört er auf und wollte im Finale zum letzten Mal am Frankfurter Mikrofon stehen. Doch nach einem Urlaub in Übersee hing er am Flughafen Kopenhagen lange fest und schafft es nun nicht mehr rechtzeitig zum Pokalfinale. Jetzt verdrückt sicher nicht nur Frau Rauscher ein Tränchen.

Ein Sieg für Fredi

Ein Sieg gegen die Bayern wäre nicht nur für Fans und Spieler der Eintracht etwas Besonderes – für Sportvorstand Fredi Bobic wäre ein Erfolg gegen den Rekordmeister das Ende einer sehr langen Durstrecke. Denn sowohl in den 23 Spielen als Profi als auch in den 16 Partien als Verantwortlicher unterschiedlicher Clubs kam Bobic nie (!) in den Genuss eines Sieges gegen die Bayern. Das Pokalfinale ist der 40. Anlauf für einen Erfolg gegen die Münchner. Vielleicht klappt es ja diesmal.

Keine Feier ohne Zwayer

Unabhängig vom sportlichen Ausgang des Pokalfinales wird Felix Zwayer nach dem Abpfiff etwas zu feiern haben: Der Schiedsrichter des Endspiels wird am Samstag 37. Für den gebürtigen Berliner ist das Finale zudem ein Heimspiel. In dieser Saison pfiff er bereits Spiele beider Teams – Zwayer leitete die Pokal-Partie der Bayern in Leipzig und führte durch das Gastspiel der Eintracht in Bremen am 28. Spieltag (1:2).